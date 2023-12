Vermissten mit Hubschrauber gesucht – Prügelei an Haltestelle

Die Meldungen der Polizei für den Landkreis Gotha.

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr verschwand ein 86-jähriger Senior aus der Altersresidenz am Anger in Ballstädt im Kreis Gotha. Da der Rentner laut Polizei über eine ausgeprägte Demenzerkrankung verfügt und sich erst seit knapp zwei Wochen in seinem neuen Zuhause befand, suchten bereits mehrere Angestellte der Seniorenresidenz nach ihm – erfolglos.

Die Polizei setzte daraufhin neben zwei Funkstreifenwagen und einem Fährtenspürhund auch einen Hubschrauber ein. Gegen 15.50 Uhr meldete die Hubschrauberbesatzung, dass man eine männliche Person auf einem Feld südöstlich der Ortslage gefunden hat.

Der Hubschrauber setzte zur Landung an und nahm den Vermissten an Bord, um diesen anschließend den Bodenkräften zu übergeben. Von dort aus wurde der Senior vorsorglich an die alarmierten Kollegen des Rettungsdienstes übergeben.

Prügelei an Straßenbahnhaltestelle

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr teilte ein unbeteiligter Zeuge mit, dass sich mehrere Personen an der Straßenbahnhaltestelle am Bertha-von-Suttner-Platz in Gotha aufhalten und dort eine am Boden liegende Person attackieren. Die Beamten trafen vor Ort eine Gruppe Jugendlicher an, jedoch keine verletzte Person. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen beziehungsweise den möglichen Geschädigten, sich dringend bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden.

Passanten stoppen Ladendiebinnen

Am Freitag gegen 15.20 Uhr befanden sich zwei junge Frauen im Alter von 16 und 20 Jahren auf Beutezug in einem Schnäppchenmarkt in der Erfurter Straße in Gotha. Die Beiden entwendeten laut Polizei Lebensmittel, verstauten diese in einem Rucksack und setzten sich anschließend gegen die 54-jährige Kassiererin zur Wehr.

Der Angestellten eilten vier Passanten zur Hilfe, wodurch die Täterinnen an der Flucht gehindert werden konnten. Die Kassiererin sowie ein Passant erlitten durch das Gerangel leichte Verletzungen. Die beiden Frauen müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Audi-Fahrer übersieht Radfahrer

Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Gothaer mit seinem Pkw Audi die Weimarer Straße in Gotha in Fahrtrichtung Gleichenstraße. An der Kreuzung der Gleichenstraße übersah der Audi-Fahrer laut Polizei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 35-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungspersonal behandelt. Gegen den Audi-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

