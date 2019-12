Verschwundener Führerschein

Der Führerschein ist weg. Das ist nicht ungewöhnlich, besonders wenn jemand wegen eines Verkehrsvergehens vor Gericht steht. Doch diesmal ist das Dokument im Wortsinne abhanden gekommen, verschollen auf postalischem Wege. Und das ist ungewöhnlich, wird doch mit Einschreiben die nötige Sicherheit gewährleistet.

Ebenso ungewöhnlich ist, dass der Angeklagte vergeblich auf seinen Anwalt wartet. Richterin Wera Luckhardt fragt telefonisch in der Kanzlei und erfährt, dass der Rechtsanwalt sein Mandat niedergelegt hat. Ein entsprechendes Schreiben ging an den Mandanten und an das Amtsgericht Gotha, ohne bei beiden Adressaten angekommen zu sein.

Weil der Angeklagte im Winter vor einem Jahr mit einem Auto unterwegs war, an dem er falsche Kennzeichen angebracht hatte, wollte ihn eine Polizeistreife kontrollieren. Doch der Mann startete durch zu einer Höllenfahrt, wie der Staatsanwalt formuliert, bretterte mit einhundert Sachen durch die Stadt und ließ sich auch von roten Ampeln nicht aufhalten. Zu allem Überfluss hatte er eine junge Frau im Auto, deren Leben er so gefährdete. Am Ende erwiesen sich die Polizisten als cleverer und beendeten die Chaosfahrt. Und sie stellten den Führerschein sicher.

Für seine Tat bekam der Mann einen Strafbefehl über 3250 Euro und vier Monate Fahrverbot. Dagegen legte er Einspruch ein. Nicht in der Sache, wie er vor Gericht betont, sondern gegen die Rechtsfolgen. Für ihn als Berufskraftfahrer sei ein viermonatiges Fahrverbot nicht hinnehmbar.

Das Gericht versucht zunächst, der Spur der Fahrerlaubnis zu folgen. Klar ist, die Polizisten hatten ihn am Tatabend einbehalten. Ebenso ist unstrittig, dass ein Staatsanwalt anordnete, das Dokument dem Mann zurückzuschicken. Wäre das Fahrverbot in Kraft getreten, hätte er ihn wieder abgeben müssen. Weil das Einschreiben mit Rückschein nicht abgeholt wurde, gelangte der Führerschein zurück zur Staatsanwaltschaft in Erfurt. Von dort aus startete ein zweiter Versuch. Diesmal an die neue Adresse. Nun verliert sich die Spur. Das mag daran liegen, dass der Angeklagte die Wohnanschrift wechselte.

Allerdings ist sich der Staatsanwalt nicht sicher, ob der Führerschein nicht doch beim Adressaten angekommen ist. In diesem Moment platzt in die Verhandlung der Rechtsanwalt des Angeklagten, der in einer anderen Sache am Amtsgericht tätig war. Er berät sich kurz mit dem Angeklagten und erklärt, sein Mandat wieder aufzunehmen.

Inzwischen sind weit mehr als vier Monate vergangen, die der Mann ohne Führerschein leben musste. Er hat einen neuen Job. Den Weg zur Arbeit, sagt er, gehe er zu Fuß oder fahre mit dem Rad. Das Fahrverbot, gegen das sich sein Einspruch richtet, steht in der Verhandlung ohnehin nicht mehr zur Debatte, weil die Strafe längst abgegolten ist. Bleibt die Geldstrafe. Richterin Luckhardt deutet an, dass hier mit einer geringeren Summe zu rechnen sei.

Weil im Strafbefehl bei der Bemessung der Geldstrafe das Kind im nun gemeinsamen Haushalt nicht einberechnet wurde, beantragt der Staatsanwalt 2600 Euro, weiterhin 65 Tagessätze, jedoch diesmal zu je 40 Euro statt 50 Euro. Für einen neuen Führerschein müsse der Mann halt seinen als verloren melden und einen neuen beantragen. In seinem Plädoyer macht der Verteidiger deutlich, dass sein Mandant im Sinne der Anklage schuldig ist. Richterin Wera Luckhardt folgt in ihrem Urteil dem Antrag der Anklage. Diese und auch die Verteidigung erklären noch in der Verhandlung Rechtsmittelverzicht, somit ist das Urteil rechtskräftig.