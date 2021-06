Versicherungsmuseum Gotha hat wieder geöffnet

Gotha. Ein Globus der Naturgefahren zählt zu den neuen Objekten Museums, das die Geschichte des Versicherungswesens darstellt. Auch an einen Großbrand im Automobilwerk Eisenach wird erinnert.

Das Deutsche Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi in Gotha ist seit Montag, 14. Juni, wieder für Besucher geöffnet.

Die vergangenen Monate wurden dazu genutzt, neue Ausstellungsobjekte vorzubereiten und zu präsentieren, berichtet Museumsleiter Horst Gröner. Dazu zählt vor allem ein Globus der Naturgefahren, der zu den üblichen Zeiten besichtigt werden kann. Für Schulen sind Sondertermine möglich. Dabei erhalten Schüler Gelegenheit, das Problem der Risikoeinschätzung von Naturkatastrophen kennenzulernen, wie sie insbesondere von großen Versicherungsunternehmen praktiziert wird.

Zu den neu gestalteten Vitrinen zählen auch eine Übersicht zur Staatlichen Versicherung der DDR mit der Entstehung ihres allseits bekannten Emblems, die Darstellung einer großen Brandkatastrophe vom 19. April 1968 im VEB Automobilwerk Eisenach sowie die Würdigung bedeutender Versicherungshistoriker mit ihren jeweiligen Werken.

Neu ist jetzt auch eine Zusammenfassung zu Ernst Wilhelm Arnoldis Rolle bei der Gründung und Entwicklung des Deutschen Handels- und Gewerbevereins, der 1819 in Frankfurt/Main zustande kam. Für „das mit dem Handelsverein gleichgeborene Kind, die Versicherungsbank für den deutschen Handelsstand“, so der Historiker Friedrich Rowedder, erhoffte sich Arnoldi durch Unterstützung des Wirtschaftspioniers Friedrich List einen erhöhten Erfolg. Über Freunde gelang Ende 1820 der Kontakt zu List. Ihm sandte Arnoldi das in der Ausstellung gezeigte Büchlein „Concordia“, das von ihm als Herausgeber „dem Vereine zur Unterstützung vaterländischer Industrie in Württemberg, dem noch allein stehenden Vorbilde würdiger Vaterlandsliebe, im Gefühl der reinsten Achtung und Dankbarkeit“ gewidmet war. In einem Brief vom 24. November 1820 List merkte List zum Taschenbuch an, dass es „ein sehr glücklicher Gedanke“ gewesen sei. Und gegen Ende dieses Briefes schrieb List zur Gründung der Feuerversicherungsbank im Juli 1820: „Mit Vergnügen werde ich alles dazu beitragen, diese gemeinnützige Anstalt auszubreiten“.

Versicherungsmuseum Gotha, Bahnhofstraße 3a: montags von 10 bis 16 Uhr. Zu weiteren Zeiten ist Anmeldung für Gruppen möglich unter Tel.: 0171-3522937). Für Besucher bestehen laut geltenden Hygieneregeln Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung.