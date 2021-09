Versicherungsmuseum hat am Feiertag geöffnet

Das Deutsche Versicherungsmuseum E.W. Arnoldi in Gotha, hier der Globus der Naturgefahren. hat am Weltkindertag geöffnet.

Gotha. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden zur Aufsicht im Museum gesucht

Das „Deutsche Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi“ in Gotha hat jeden Montag von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet, außer an Feiertagen. Damit wäre am Weltkindertag, 20. September, eigentlich geschlossen. Um Interessenten auch aus der Region am kommenden Montag die Möglichkeit eines Besuchs zu ermöglichen, wird das Versicherungsmuseum zu den genannten Zeiten geöffnet sein, teilt Fördervereinsvorsitzender Horst Gröner mit.

Das Versicherungsmuseum besteht seit Mai 2009, unabhängig von irgendeiner Versicherungsgesellschaft oder einem Branchenverband. Es wird im Auftrag der Stadt Gotha von dem zugehörenden Förderverein betrieben. Das Gebäude, in dem sich das Museum befindet, wurde 1893 bis 1894 als Direktionsgebäude der Gothaer Lebensversicherungsbank erbaut und später von der Staatlichen Versicherung der DDR als Rechenzentrum genutzt. Heute befinden sich im Gebäude überwiegend Räume des Thüringer Finanzgerichts und des Sozialgerichts Gotha.

Zur Verstärkung des Teams der ehrenamtlichen Aufsichtskräfte, die sich an den Montagen in einen Vormittags- oder Nachmittagsdienst teilen, werden weitere Mithelfer gesucht. Vorkenntnisse zum Thema Arnoldi oder zur Versicherungswirtschaft sind nicht notwendig.

Kontakt: Horst Gröner, Tel. 0171-3522937, E-Mail: dvm-gotha@web.de