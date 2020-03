Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Versorger im Landkreis Gotha schließen Kundenzentren

Die Energieversorgung Inselsberg (EVI), die Ohra Energie und die Stadtwerke Gotha beraten Kunden ab Montag, 16. März, nicht mehr in ihren Kundenzentern, teilen die Unternehmen am Freitag mit. Die Kommunikation mit den Kunden laufe dann vorzugsweise telefonisch, oder schriftlich. Ziel sei es, mit diesen Maßnahmen die Ausbreitung des Coronavirus soweit es geht zu verhindern und Gefährdungen von Kunden und Mitarbeitern zu vermeiden. Persönliche Beratungsgespräche sollten vorübergehend auf das unumgängliche Maß beschränkt werden. Der Gesundheitsschutz habe angesichts der ansteigenden Anzahl der Anstreckungen höchste Priorität.

Kontakt: EVI unter Telefon: 03622/920041 oder per E-Mail an kontakt@evi-energy.de, Ohra Energie unter Telefon: 03622/6210 oder per E-Mail: info@ohraenergie.de und Stadtwerke Gotha unter Telefon: 03621 / 433222 oder per E-Mail: mail@stadtwerke-gotha.de