Versuchte räuberische Erpressung in Gotha: Jugendlichen wegen Schulden attackiert

Gotha. Eine 21-Jährige soll in Gotha von einem 17 Jahre alten Jugendlichen Geld gefordert haben. Als er sagte, er habe keines dabei, sei er vom Begleiter der Frau körperlich angegangen worden.

Jugendlicher wegen Schulden angegangen

Zu einer versuchten räuberischen Erpressung kam es am Sonntag gegen 14.45 Uhr in der Pfullendorfer Straße in Gotha. Ein 17-Jähriger traf dort auf eine ihm bekannte 21-Jährige. Diese forderte von ihm einen geringen Geldbetrag, welcher der Jugendliche der jungen Frau schuldete. Als dieser angab, dass er kein Geld dabei haben würde, wurde er vom männlichen Begleiter der Frau angegangen und dabei leicht verletzt. Im Anschluss verließen die beiden den Tatort.

Die Gothaer Polizei sucht nun Zeugen der Tat, die ihr noch nicht bekannt sind. Zudem werden Hinweise zur Identität des Begleiters der 21-jährigen Frau gesucht, da dieser noch nicht identifiziert gemacht werden konnte. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0132277/2021 entgegen genommen.

Einbruch in Frisörgeschäft scheitert

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Gotha ein versuchter Einbruch in ein Frisörgeschäft in der Tambacher Straße gemeldet. Beamten stellten fest, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Als Tatzeitraum wurde die Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 13. Juni, 14 Uhr, angenommen. Zeugenhinweise zum noch unbekannten Täter, nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0132267/2021 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen