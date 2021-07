Verteilerkasten in Luisenthal gerammt: Stromversorgung und Regelung für Ohratalsperre gestört

Luisenthal. Bei einem Unfall hat ein Lkw in Luisenthal einen Verteilerkasten gerammt. Es kam zu einigen Beeinträchtigungen.

Am Dienstagvormittag ist ein 40-Jähriger mit seinem Lkw beim Wenden gegen einen Stromverteilerkasten in der Friedrich-Engels-Straße in Luisenthal gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es durch dadurch auch zu Beeinträchtigungen der Stromversorgung und der automatischen Regelung der Wasserversorgung für die Ohratalsperre.

Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers rückten an, um die Störung zu beheben. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden, hieß es.

