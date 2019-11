Viel Freizeit wird investiert

Auch die Kreisstadt weiß seit Samstagabend um ein neues Prinzenpaar. Es sind Andrea und Thomas Kukulenz alias Thomas IV. und Andrea III. Allein die römischen Zahlen hinter den Vornamen sagen es: Der Karneval in Gotha hat wie im Landkreis Tradition. Unter den adligen Narren hat es schon mehrere Thomas’ und Andreas gegeben. Und doch kenne ich viele Gothaer, die den Karneval, im Osten auch Fasching genannt, nicht so mögen. Die verordnete Fröhlichkeit sei nicht so ihr Ding, höre ich von manchen.

Das ist ja die schöne Sache, das jeder selbst darüber entscheiden kann, wie er seine Freizeit verbringt und wovon er sich zum Lachen oder sonst irgendwie in gute Laune versetzen lässt.

An Anhängern fehlt es dem Fasching auf keinen Fall. In meiner Kindheit ging es uns eher um die Verkleidung und damit darum, sich einmal wie einer der Helden aus Büchern und Filmen zu fühlen. Die Erwachsenen haben Spaß an Büttenreden und anderen Auftritten und freuen sich am attraktiven Ballett. Eine gehörige Portion Selbstironie beweisen Männer, wenn sie ähnliche Kostüme und Choreografien wie Frauen verwenden. Die Treffen der Männerballetts in Hörselgau sind legendär. Bei all dem beeindruckt mich immer wieder, wieviel Engagement und Freizeit in die Saison gesteckt wird. Selbst Faschingsmuffel erkennen dies an.