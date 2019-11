Viel mehr als ein Telefon

Das Handy ist für viele Menschen inzwischen ein alltäglicher Begleiter für viele Lebenslagen. Dienten die ersten mobilen Geräte noch beinahe ausschließlich zum Telefonieren per Funkverbindung, so haben sich die modernen Smartphones längst zu leistungsfähigen Mini-Computern entwickelt. Wir nutzen sie als Navigationsgeräte, Foto- und Videokamera, Uhr, Wecker, Kalender, Abspielgerät für Musik und Hörbücher, Lesegerät sowie den schriftlichen Nachrichtenaustausch – und manchmal auch zum Telefonieren.

In letzter Zeit ist mir eine weitere Möglichkeit begegnet. Erst wunderte ich mich ein wenig: Eine Frau schaute im Zug auf ihr Smartphone und tuschte sich dabei die Wimpern. Dann verstand ich es. Bei der Kamerafunktion hatte sie den Selfiemodus aktiviert und sah sich also in ihrem Handy – in einem digitalen Spiegel sozusagen.

Die Frau schien jedenfalls Übung zu haben, denn sie trug auch noch ein dezentes Make-up sowie Lippenstift auf. Das Ruckeln des Zuges tarierte sie dabei geschickt aus. Am Ende noch ein prüfender Blick und ein kurzes, zufriedenes Lächeln. Ihr digitaler Spiegel scheint funktioniert zu haben.