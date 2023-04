Viele potenzielle Medienmentoren melden sich im Kreis Gotha

Gotha. Allerhand Freiwillige wollen älteren Meldung im Kreis Gotha beim Umgang mit digitalen Medien helfen. Ab Mai werden sie geschult.

Die Suche nach Medienmentorinnen und -mentoren im Landkreis Gotha war erfolgreich. Es meldeten sich sogar so viele Freiwillige, dass ein zweiter Durchgang für Schulungen gestartet werden muss, heißt es nun aus dem Landratsamt. „Von den 39 Haupt- und Ehrenamtlichen, die anwesend waren, möchten sich 31 zu Medienmentorinnen und -mentoren weiterbilden lassen. Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz“, sagt Maximilian Lübbe, Sozialplaner des Landkreises, der sich über das große Interesse an dem Angebot freut.

Am 19. April hatte das Landratsamt zu einer Informationsveranstaltung in die Kreisvolkshochschule eingeladen. Interesse bekundeten auch Senioren, an die sich das Mentoring eigentlich richtet. Sie sollen mithilfe von geschulten Freiwilligen einen kompetenteren Umgang mit digitalen Medien lernen und über deren Risiken aufgeklärt werden. So soll älteren Menschen mehr Teilhabe ermöglicht werden. Ihnen hält die Kreisvolkshochschule Plätze in dem kommenden Seminar zur Mediennutzung frei. Die Ausbildung ist kostenfrei.

Zweiter Durchgang nun in Planung

Der erste Ausbildungsdurchgang mit vier Grundlagenmodulen startet im Mai. Für den zweiten Durchgang muss erst noch ein Datum festgelegt werden. Das Projekt gibt es bereits in anderen Thüringer Landkreisen und Städten. Im Landkreis Gotha geht es auf Initiative des Landratsamtes zurück.

Organisatorisch wird es gemeinsam mit dem Verein Mit Medien aus Erfurt und der Kreisvolkshochschule Gotha umgesetzt. Finanziert wird „Medienmentor:innen für Senior:innen“ über das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“.