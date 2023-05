Viele Stände und Randdasein

Das 25. Gothardusfest ist vorüber. Vielen hat es viel geboten, sogar ein neues Bier. Auf den Bühnen Klassik, Rock und Schlager. Zig Stände auf Straßen und Märkten der Gothaer Innenstadt. Das hat Zuspruch und Zulauf gefunden.

Akteure sowie Organisatoren von der Kultourstadt dürften voll zufrieden sein. Moderator Reinhard Kurz, der erstmals in Gotha agiert hat, ist voll des Lobes: Das Fest sei wie am Schnürchen abgelaufen.

Nur die Mittelalter-Fraktion fristete am Brühl ein Randdasein. Sie war mehr Durchgangsposten auf dem Weg zum Hauptmarkt. Bisher hatten die Rittersleut‘ und Gefolge auf dem Buttermarkt ihre Zelte aufschlagen. Nun dominierten dort Stände. So viele gab es beim größten Gothaer Stadtfest wohl noch nie.

Es gibt reichlich Mittelalterfeste im Umland: auf Schloss Tenneberg, Burg Ohrdruf, vor einer Woche zum Blütenfest in Neufrankenroda. Sollte es bei dieser Marktausrichtung zum Gothardusfest bleiben, könnte man in Zukunft wohl auf die Ritter verzichten, statt sie an den Rand zu stellen.