Brüheim. Der Kleintierzuchtverein Sonneborn zeigt am Wochenende in seiner Ortsschau in Brüheim 430 Tiere.

Vielfalt der Rassen in Brüheim

Zu seiner Ortsschau lädt am Wochenende (11./12. Januar) der Kleintierzuchtverein Sonneborn und Umgebung ein. In der Ausstellungshalle in Brüheim zeigen die Zuchtfreunde rund 430 Tiere. Zu sehen sein werden nicht nur Großhühner, Enten, Gänse und Zwerghühner, sondern auch Kaninchen in verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Geöffnet ist die Schau am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr, teilt Torsten Ludwig, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Sonneborn mit. Für die Versorgung der Gäste werde gesorgt.