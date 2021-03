Vier Corona-Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Gesunken sind am Montag die Corona-Fallzahlen im Landkreis. 271 Personen, 50 weniger als noch am Sonntag, sind derzeit an Covid-19 erkrankt. Vier Neuinfektionen gibt es. 38 Infizierte (+1) liegen im Krankenhaus. Acht von ihnen (+1) werden auf Intensivstationen behandelt. Ein weiterer Todesfall lässt die Gesamtzahl auf 181 steigen. 53 weitere Personen gelten als genesen. 125,3 Personen pro 100.000 Einwohner haben sich in einer Woche angesteckt – 13 weniger als am Sonntag.