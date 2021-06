Vier Fahrer müssen Autos im Kreis Gotha stehen lassen

Kreis Gotha. Erwischt bei Verkehrskontrollen der Polizei in Molschleben, Leina und Gotha.

Verkehrskontrollen hat die Polizei in der Nacht zum 7. Juni im Landkreis Gotha durchgeführt. In Molschleben wurde ein 20-jähriger Daimlerfahrer kontrolliert und in Gotha ein 21-jähriger Mercedesfahrer. Bei beiden Fahrzeugführern reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Zu Beweiszwecken wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. In der Kindleber Straße in Gotha stellten die Beamten eine 37-jährige VW-Fahrerin fest, bei welcher ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von 0,5 Promille ergab. In Leina geriet ein 29-Jähriger mit seinem Skoda in eine Verkehrskontrolle. Er konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen und stand mit 1,13 Promille in der Atemluft unter Alkoholeinfluss. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten leiten gegen alle vier Fahrzeugführer entsprechende Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihnen die Weiterfahrt.