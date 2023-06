Vier Gothaer Sportplätze werden künstlich belüftet

Der Sportplatz in Siebleben soll auch belüftet werden. (Archiv)

Gotha. In die Kur kommen die Rasenflächen in Siebleben, Sundhausen, in der Von-Zach-Straße und der Kindermannstraße.

Zum Belüften der Gothaer Sportplätze sollen Löcher in eine Tiefe bis 20 Zentimeter und mit einem Durchmesser von 20 oder 25 Millimeter in die Rasentragschicht gepresst werden. Wie die Stadtverwaltung Gotha am Donnerstag weiter mitteilte, werde nichts ausgeworfen, aber der Boden leicht nach oben gehoben. Anschließend werde Sand auf die Spielflächen aufgebracht und mit einem Schleppnetz verteilt.

Bohrlöcher werden mit Quarzsand verfüllt

Dadurch würden die entstandenen Bohrlöcher mit dem gewaschenem Quarzsand verfüllt. Die benötigte Menge an Sand soll pro Sportplatz 27 bis 40 Tonnen betragen, abhängig von der Größe des Platzes. Nach dem Sanden werde auf den Spielfeldern an notwendigen Stellen eine maschinelle Nachsaat des Rasens durchgeführt. Dabei werde damit gerechnet, dass ca. 2000 Quadratmeter pro Platz benötigt werden, heißt es weiter.

Das Belüften, in der Fachsprache Aerifizieren genannt, sei notwendig, um die Bodenatmung zu erhalten und zu verbessern und damit das Porenvolumen und den Gasaustausch in der Rasentragschicht wiederherzustellen. Das sogenannte Aerifizieren fördere das Wurzelwachstum und die biologische Aktivität durch Verbessern der Wasserdurchlässigkeit und Belüftung der Wurzeln.

Dadurch ergebe sich auch eine bessere Nährstoffaufnahme und eine belastbare Rasenfläche werde erreicht. Vernachlässigt man diese Arbeiten über mehrere Jahre, würden typische Schäden entstehen, wie schlechtes Wachstum, Lücken im Rasen, viel Unkraut auf dem Sportplatz, Staunässe, was zu häufigen Platzsperrungen wegen Unbespielbarkeit führe, so Sprecherin Anne Konradt weiter.