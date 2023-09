Vier Mannschaften kämpfen in Gotha beim Zweifelderball um Medaillen

„Mit Respekt am Ball bleiben“ hieß die Sportveranstaltung in der Interkulturellen Woche.

Gotha. In der interkulturellen Woche geht es auch sportlich zu. Zudem gibt es ein Kochduell und einen Schulausflug in den Hainich.

Drei spannende Projekte für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund organisierte der Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bundes (IB) innerhalb der Interkulturellen Woche. So startete Mitte September der erlebnispädagogische Schulausflug in den Nationalpark Hainich. Die sechsten Klassen und Klassensprecher der Regelschule Tambach-Dietharz hatten die Möglichkeit, die Natur im Hainich kennenzulernen und die Bedeutung des Naturschutzes spielerisch zu entdecken.

„Mit Respekt am Ball bleiben“ war der Name der Sportveranstaltung in dieser Woche, so Daniela Völlmer. Wie die Sozialarbeiterin des Jugendmigrationsdienst Gotha/Finsterbergen weiter mitteilt, war das Ziel dieser Veranstaltung, das Demokratieverständnis zu fördern und Vorurteile abzubauen. Insgesamt nahmen 60 Sportlerinnen und Sportler sowie helfende Hände teil.

Diesmal Gerichte der deutschen Bundesländer im Fokus

In vier Mannschaften kämpften sie beim Zweifelderballspiel um die Medaillen. Die Veranstaltung fand am Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha statt und wurde von Lehrern, Schülern und Sozialarbeitern unterstützt.

Als Abschlussveranstaltung des IB fand am 25. September das alljährliche Kochduell statt. Seit 2010 wird dieses Event durchgeführt. In den vergangenen Jahren ging es um die internationale Küche, dieses Jahr standen die Gerichte der deutschen Bundesländer im Fokus.

16 junge Menschen bildeten drei Teams. Sie bereiteten Vor-, Haupt- und Nachspeisen aus den Bundesländern Hamburg, Thüringen und Bayern zu. Eine Jury, bestehend aus Vertretern des Landratsamtes, Schul- und Sozialarbeitern sowie Lehrerinnen des Landkreises, bewertete die Speisen anhand verschiedener Kriterien. Alle Teilnehmer erhielten als Gewinn einen Kinogutschein, Süßigkeiten und eine Medaille.