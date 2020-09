Vier Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Gotha

Rettungskräfte brachten die Verletzten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser (Symbolbild)

Sundhausen. Bei einem Unfall im Landkreis Gotha sind am Montag vier Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall im Landkreis Gotha sind am Montag vier Personen im Alter von 79 bis 85 Jahren schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, sei ein 85-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße von Waltershausen in Richtung Gotha unterwegs gewesen, als er an der Einmündung Richtung Sundhausen offenbar nach links abbiegen wollte und mit dem Wagen eines 80-Jährigen kollidierte.

Die beiden Fahrer sowie deren 79 und 85 Jahre alte Beifahrerinnen wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.