Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Gotha

Gotha. Ein Fahranfänger übersah an einer Kreuzung in Gotha ein anderes Auto. Bei dem anschließenden Unfall wurden vier Personen verletzt.

Am Samstagabend kam es in der Reinhardsbrunner Straße/Ecke 18.-März-Straße zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Fahranfänger mit seinem Auto an der Kreuzung von der 18.-März-Straße nach links in die Reinhardsbrunner Straße fahren. Dabei übersah er ein von links kommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Vier Verletzte wurden anschlie0end vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 20-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Die Kreuzung war für rund eine Stunde gesperrt.

