Vierte Welle beschäftigt Kliniken bis ins nächste Jahr

Carsten Stülzebach, ärztlicher Direktor am SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda, über die angespannte Situation auf den Intensivstationen des Klinikums.

Friedrichroda. Die vierte Welle wird die Kliniken 2022 noch beschäftigen, ist sich Dr. Carsten Stülzebach, Ärztlicher Direktor am SRH Friedrichroda, sicher.

Die Lage auf den Intensivstationen in den Thüringer Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. Aufgrund der steigenden Zahlen von Corona-Patienten müssen Operationen verschoben und Stationen geschlossen werden. Unsere Zeitung sprach mit dem ärztlichen Direktor Dr. Carsten Stülzebach vom SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda über die derzeitige Situation am Klinikum.

Wie sieht die Corona-Situation derzeit am srh Klinikum aus?

Die Corona-Situation in unserer Klinik ist angespannt. Täglich müssen symptomatische Patienten stationär aufgenommen und behandelt werden.

Was bedeutet die angespannte Situation für den normalen Krankenhausalltag?

Für den normalen Krankenhausalltag bedeutet dies, dass wir die Zahl elektiver Aufnahmen erheblich reduzieren und Operationen wieder verschieben müssen. Inzwischen mussten wir eine zweite Station für Corona-Patienten öffnen, was zusätzlich bedeutet, dass wir nur noch eingeschränkt dem normalen Tagesgeschäft nachgehen können.

Wie viele Corona-Patienten liegen bei Ihnen auf den Normal- und Intensivstationen und vor allem wie geht es denen?

Vom Stand 22. November haben wir insgesamt 31 Covid-19 positive, symptomatische Patienten in der Klinik, davon vier auf der IMC und vier Patienten auf der Intensivstation, von denen ein Patient beatmet werden muss. Die Tendenz ist zunehmend. Alle Patienten sind stationär behandlungspflichtig, die intensivmedizinisch betreuten Patienten sind sogar kritisch krank.

Sind die meisten der Corona-Patienten immer noch ungeimpft oder nimmt die Zahl der Geimpften auf den Stationen zu?

Die schweren Krankheitsverläufe betreffen zu über 90 Prozent ungeimpfte Patienten. Die Zahl der Impfdurchbrüche ist deutlich geringer, vor allem sich die Verläufe deutlich leichter als bei Ungeimpften.

Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, um die Situation in den Krankenhäusern zu entschärfen?

Es gibt kein Rezept, die angespannte Situation in den Kliniken zu entschärfen, da es kein lokales, sondern ein bundesweites Problem ist. Vor allem die Kliniken in Thüringen, Sachsen und Bayern arbeiten an ihrem Limit.

Was fordern Sie von der Politik?

Inwieweit Teil-Lockdown, Lockdown, 3-G, 3-G+, 2-G, 2-G+ für alle (Geimpfte und Ungeimpfte), die Schließung von Hotels, Kinos, Einzelhandel, Bädern, Fitnesseinrichtungen und so weiter in dieser Situation noch zur Entspannung beitragen würden, können wir nicht beurteilen. Wir denken, dass viel eher über eine Impfpflicht hätte entschieden werden müssen. Auch das Auslaufen der Pandemie mit nationaler Tragweite ist in unseren Augen ein falsches Signal seitens der Politik. Dennoch sind wir der Meinung, dass eine Impfung und die Booster-Impfung neben den Kontaktbeschränkungen und anderen Maßnahmen effektiv zur Bekämpfung der Pandemie beitragen.

Im Landkreis Gotha steigen die Neuinfektionen. Was könnte getan werden, um diese zu senken?

Maximale Kontaktbeschränkungen.

Hätten Sie gedacht, dass die Inzidenzen noch mal so anziehen werden?

Viele haben eine vierte Welle prophezeit, keiner wollte es wahrhaben. Die Delta-Variante mit dem um 90 Prozent höherem Übertragungs- und Infektionsrisiko gegenüber der Alpha-Variante (B.1.1.7) kommt nun erschwerend hinzu.

Wie sieht Ihre Prognose für die Wintermonate aus?

Wir denken, dass wir auch über die Wintermonate bis in das nächste Jahr hinein noch mit der vierten Welle beschäftigt sein werden.