Virtuelle Weltpremiere des Dokumentarfilms über Gothas Arnoldi

Die Weltpremiere des 90-minütigen Films über Gothas berühmtesten Sohn, Ernst Wilhelm Arnoldi, erfolgt coronabedingt virtuell. Bei Youtube ist der Dokumentarfilm ab Donnerstag, 5. November, 18 Uhr, zu sehen, kündigte die Gothaer Versicherung an. Arnoldi gilt als deren Gründervater. Er baute vor 200 Jahren die Feuerversicherungsbank für den Deutschen Handelsstand auf, aus der der heutige Versicherungskonzern hervorging.

Anlässlich des Jubiläums porträtierten die beiden Kölner Filmemacher Klaus Hausmann und Michael Schüller in einem Dokumentarfilm Arnoldi als schillernde Persönlichkeit, Visionär, Kaufmann, Humanist, Dichter, Politiker und Ehemann des frühen 19. Jahrhunderts. Neben vielschichtigen Fakten kommt Arnoldi, dargestellt von Michael Schüller, zu Wort, teilt seine Gedanken mit den Zuschauern und trägt einige seiner Gedichte vor. Der Film entstand in Köln und in Gotha.

Hausmann hatte setzte sich mit dem Deutschen Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi in Gotha in Verbindung gesetzt. Dadurch wurde er auf einige für ihn bis dahin unbekannte Quellen hingewiesen, die in den ersten Entwurf eines Drehbuches einflossen, berichtet Museumsleiter Horst Gröner.

Link zum Film: https://tinyurl.com/y4zjzrcm; Internetseite über den Film: http://wegen-de-leut.de/arnoldiderfilm