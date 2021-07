Virus vernichtet wertvolle Kamelien in Gotha

Das ist der klägliche Rest der eigentlich prächtigen Kameliensammlung in der Herzoglichen Orangerie in Gotha, die von einem Virus befallen ist.

Gotha. Die Gothaer Kameliensammlung ist von einem Virus befallen. Deshalb haben die Orangeriefreunde eine Spendenaktion gestartet.

Im Herbst soll das neue Kamelienhaus in der Herzoglichen Orangerie bezogen werden, doch jetzt sind Schwierigkeiten aufgetreten – nicht am Neubau, sondern bei der Gothaer Kameliensammlung, die sich derzeit im nördlichen Treibhaus befindet. Ein Virusbefall hat diese nun komplett vernichtet, sie muss deshalb neu aufgebaut werden.

Bereits im Frühjahr kam es zu Ausfällen im Treibhaus. Innerhalb kürzester Zeit waren Pflanzen in großer Anzahl vertrocknet – trotz fachkundiger Pflege. Untersuchungen von Pflanzenproben in Fachlabors hatten ergeben, dass ein Virus die Ursache war. Dieser mache die Kapillaren, in denen Wasser und Nährstoffe von den Wurzeln zu den Blättern transportiert werden, untauglich und führe zum Absterben der Kamelien. jetzt sollen die stark dezimierten Bestände in Zusammenarbeit mit den Botanischen Sammlungen in Pirna-Zuschendorf wieder aufgebaut werden. Wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitteilt, wurde ein Grundbestand von Kamelienpflanzen bereits reserviert, um schrittweise die Zielmarke von 100 Pflanzen wieder zu erreichen.

Die Gothaer Orangeriefreunde, die den Neubau des Kamelienhauses durch Spenden finanziert haben, rufen deshalb die Aktion „Neue Kamelien für Gotha“ ins Leben und bitten die Bevölkerung um Unterstützung. „Die traurige Nachricht über den Virusbefall darf uns jetzt nicht den Mut nehmen“, meint Matthias Hey, SPD-Landtagsabgeordneter. Er hat gemeinsam mit den Kamelienfreunden Jens Scheffler und Gernot Harnisch seit mehr als einem Jahrzehnt in den Wintermonaten mit Sonderführungen Geld für den Pflanzenbestand und für ein neues Kamelienhaus gesammelt.

Neue Setzlinge kosten leicht mehr als 100 Euro, wenn sie zu den seltenen und historisch wertvollen Kamelien zählen, weiß Hey. Eine neue Kameliensammlung wird rund 6000 Euro kosten. „Uns hilft jetzt jeder Euro“, bittet Hey um Unterstützung.

Weitere Informationen unter www.orangerie-gotha.de