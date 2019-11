Die alte Kaufhalle in Gotha-West in der Eschleber Straße wird derzeit abgerissen. Im Umfeld soll ein Campus entstehen.

Gotha. Am Samstag, 23. November, wird in Bechstein-Schule eine Planwerkstadt zur Stadtteilentwicklung Gotha-West veranstaltet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Visionen abseits vom Schreibtisch für Gotha-West

Für Gothas Plattenbausiedlung Gotha-West werden Visionen gesucht. „Diese sollen abseits vom Verwaltungstisch entwickelt werden.“ Das wünscht sich Ina Sommerwerk, die Leiterin des Gothaer Stadtplanungsamtes.

Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, 23. November. Von 10 bis 15 Uhr wird in der Grundschule Ludwig Bechstein eine Planwerkstadt für das Viertel eingerichtet. Die Organisatoren des Stadtplanungsamtes und der Planer hoffen, dass sich möglichst viele Leute beteiligen und Ideen einbringen.

Die Planwerkstatt will fortsetzen, was mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, kurz „ISEK Gotha 2030+“, begonnen worden ist. Es war mit Bürgern in Workshops entwickelt und 2015 als gesamtstädtische Strategie beschlossen worden.

Schon damals sei der Stadtteil Gotha-West ein Schwerpunkt gewesen, erinnert Ina Sommerwerk. In den letzten Jahren hätten sich die Rahmenbedingungen dort verändert. Es gebe neue Herausforderungen. Dazu zählen der Umgang mit einer differenzierten Bevölkerungsstruktur, die Entwicklung auf und um den Coburger Platz sowie eine zukunftsfähige und bedarfsgerechte Entwicklung der Wohnungen.

Um zu erfahren, was die Bürger wünschen, wie zufrieden sie mit ihrem Wohnumfeld sind, hatte mit es im Juni 2019 eine Einwohnerbefragung gegeben. An fast alle Haushalt in Gotha-West, insgesamt 5535, seien Fragebögen per Postwurf verteilt worden. Fast 500 Rückantworten gingen in der Stadtverwaltung, knapp neun Prozent. Im Vergleich zu anderen Umfragen ist das viel, betont die Stadtplanerin.

Es kommen immer wieder Themen wie die Wiederbelebung einer Wohngebietsgaststätte hoch, stellt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) anhand der Rückantworten fest. Auch mehr Polizeipräsenz auf dem Coburger Platz werde gewünscht. Die Baugesellschaft wolle dem auch beim Umbau ihres Blocks dort Rechnung tragen. In dessen Eingangsbereich solle ein Pförtner platziert werden soll.

Der Stadtteil Gotha-West sei von der Einwohnerzahl vergleichbar mit Waltershausen, das mit Ortsteilen aktuell etwa 13.200 Einwohner zählt. Kreuch: „Nur die Menschen wohnen viel enger zusammen, das erzeugt Reibungspunkte.“ Das werde durch das Wegbrechen traditioneller Gemeinschaft verstärkt. Kreuch betont aber auch: „Gotha-West ist nicht nur Coburger Platz, sondern dazu zählt auch die Einfamilienhaussiedlung in der Werner-Sylten-Straße.“

Die Planwerkstatt will das alles aufgreifen. Mitte September war ein ISEK-Beirat zur Stadtteilentwicklung gebildet worden. Darin seien Vertreter von Institutionen, Vereinen und Unternehmen aus Gotha-West beteiligt. Arbeitsgruppen haben Themen zusammengestellt, Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken sondiert.

Eine erste Zusammenfassung der Stadtteil-Analyse war am 1. Oktober in einer Einwohnerversammlung vor etwa 30 Zuhörern präsentiert worden. Die Fortsetzung ist die Planwerkstadt am Samstag.

„Wir wollen herausarbeiten, in welche Richtung die Entwicklung gehen kann“, sagt Stadtplanerin Sommerwerk. Die Gespräche sollen in kleinen Runden erfolgen. Die Ergebnisse werden zum Abschluss vorgestellt.

Planwerkstadt zur Stadtteilentwicklung Gotha-West am Samstag, 23. November, 10 bis 15 Uhr, Grundschule Ludwig Bechstein, Brunnenstraße 46