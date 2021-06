Vitalcheck in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Wie vital ist der Körper? Dieser Frage kann man in der Gesundheitsberatung Jankow in Tambach-Dietharz nachgehen.

Wer seinen Vitalzustand überprüfen lassen will, kann das am 23. Juni tun. Dazu steht die Gesundheitsberatung von Simone Jankow bereit. Von 10 bis 19 Uhr kann man in der Hauptstraße 75 in Tambach-Dietharz einen Vitalcheck machen lassen. Dabei geht es darum, den Allgemeinzustand und fehlende Vitalstoffe zu ermitteln, die für ein stabiles Immunsystem notwendig sind.

Anmeldung unter Tel.: (0172) 5360687.