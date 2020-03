Gesunde Ernährung ist eines der Themen am 11. und 25. März in der Geschäft Zweite Haut in Tambach-Dietharz.

Vitalmessungen angeboten

Simone Jankow, Mitglied im Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität, bietet am Mittwoch, 11. März, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr in Tambach-Dietharz Messungen des Vitalzustandes an. Die Messungen erfolgen ohne Blutabnahme. Im Geschäft Zweite Haut in der Hauptstraße 84 gegenüber dem Gasthof Zum Bären erfolgen die Messungen mit einer neuen Body-Scan-Technologie. Die Ergebnisse werden anschließend erläutert, kündigt Simone Jankow weiter an. Es gehe um Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, Schwermetallbelastung sowie den körperlichen Allgemeinzustand. Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine telefonische Voranmeldung unter Telefon 0172/5360687 erforderlich. Die jüngste Veranstaltung hatte 40 Anmeldungen, 21 Messungen konnten umgesetzt werden, berichtet Jankow. Eine weiterer Vermessungs-Nachmittag sei deshalb für den 25. März geplant.