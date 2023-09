Vocalkreis Gotha singt zum Jubiläum des Kneippvereins

Friedrichroda. 30 Jahre Kneippverein Friedrichroda werden mit einem Konzert gefeiert. Auch der Austausch zu kommenden Veranstaltungen steht auf dem Plan.

Der Kneipp-Verein Friedrichroda besteht nun bereits seit 30 Jahren. „Wir haben von Beginn an versucht, mit unseren Angeboten an Bürger und Gäste, das Prinzip des ganzheitlichen und präventiven Gesundheitsgedankens zu verbreiten“, stellt Vereinsvorsitzende Simone Bocklisch fest. Dessen Mitglieder bringen das Konzept voll und ganz in Friedrichroda, Heilklimatischer Kurort, ein, erklärt sie weiter.

Die Ideen von Pfarrer Kneipp, die Selbstfürsorge hinsichtlich Physis und Psyche durch eine gesunde Lebensweise (Wasser, Bewegung, Heilpflanzen, Ernährung und Lebensordnung) zu verwirklichen, seien aktueller denn je.

Davon werde die Rede sein, wenn am Samstag, 9. September, die Vereinsmitglieder das Jubiläum in der Borromäus-Kirche, August-Eckardt -Str. 2a, in Friedrichroda feiern. „Viele Interessierte dazu begrüßen zu dürfen, würde uns sehr freuen“, lädt Simone Bocklisch dazu ein. Zum Jubiläum gibt der Vocalkreis Gotha ein Konzert. Es beginnt 17 Uhr in der Kirche. Im Anschluss bestehe Gelegenheit, über Erfahrungen aus den 30 Jahren des Vereins und Veranstaltungen sowie die Zukunft zu kommunizieren, so Bocklisch.