Volker Rühl bleibt noch Leiter des Gymnasiums Ohrdruf

Eigentlich sollte für Volker Rühl am Ende dieser Woche nun wirklich Schluss sein mit dem Arbeitsleben. Der Leiter des Gymnasiums Gleichense in Ohrdruf wollte, nachdem er wegen der Corona-Pandemie bereits für ein Halbjahr verlängert hatte, nun tatsächlich in den Ruhestand gehen. Doch der 66-Jährige aus Gräfenhain verlängert ein zweites Mal und bleibt noch bis zu den Sommerferien – erneut wegen der Corona-Pandemie.

„Als mit Beginn des Schuljahres klar war, dass uns diese Krise weiter beschäftigten wird, wollte ich nicht auf halber Strecke aufhören. Das Kultusministerium war einverstanden“, erzählt er.

Wie im März beim Ausbruch der Pandemie sind auch jetzt in der heftigen zweiten Welle die Schulen geschlossen. Nur in den Abschlussklassen ist Präsenzunterricht möglich. Auch eine Notbetreuung wird angeboten. „Die wird derzeit bei uns von vier bis fünf Schülern genutzt“, so Rühl. Er hätte nicht gedacht, dass die Zahl der Corona-Infektionen so steigen würde, Thüringen zwischenzeitlich bundesweit die meisten Fälle hatte. „Das wirkt sich natürlich auch bei uns aus. Zuletzt hatten wir zehn infizierte Schüler und 30 in Quarantäne“, sagt der Schulleiter.

Intern Weiterbildungen organisiert

Die Erfahrungen mit dem Distanzlernen aus dem Frühjahr würden jetzt helfen. Auch das Arbeiten mit der Thüringer Schulcloud funktioniere. „Die Klassenleiter stehen im Austausch mit den Fachlehrern und melden mir wöchentlich, wie die Aufgaben erfüllt werden. So sehen wir schnell, wenn es irgendwo hapert, woran das liegt und wie wir das besser machen können." Wichtig sei, auch auf die Distanz einen guten Kontakt zu den Schülern und Eltern zu halten. Dazu diene auch die Homepage der Schule, in der immer möglichst zeitnah aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Weil externe Weiterbildungen für die Lehrer aus Infektionsschutzgründen nicht mehr möglich waren, habe die Schule intern organisiert, dass ein junger Kollege, Informatiklehrer Max Beese, die anderen Pädagogen fit macht für den digitalen Unterricht. „Leider sind wir eine der letzten Schulen, die noch kein komplettes Wlan hat. Das soll sich dieses Jahr ändern, und wir sollen auch vom Breitbandausbau in Ohrdruf profitieren“, hofft der Schulleiter auf einen Schub in der Digitalisierung.

Letzter Arbeitstag Ende Juli

Seit 1990 leitet Volker Rühl die Schule – zunächst ein Jahr als Polytechnische Oberschule, ehe 1991 das Gymnasium Gleichense wieder gegründet wurde, „das 2006/2007 plötzlich auf der Kippe stand und aufgegeben werden sollte. Ich bin so froh, dass es uns damals mit der ganzen Region gelungen ist, das Gymnasium zu erhalten und es stark zu machen“, sagt der 66-Jährige. Er sei froh, eine Schulgemeinschaft zu leiten und, dass es gelungen sei, das Kollegium zu verjüngen. „Ein Drittel unserer Lehrer sind zwischen 27 und 40 Jahren alt.“

Auch deshalb schaue er positiv auf die Zukunft des Ohrdrufer Gymnasiums, in dem am 31. Juli 2021 nun wirklich sein letzter Arbeitstag sein wird, versichert er. Danach möchte er sich mit seiner Frau mehr Zeit nehmen fürs Reisen, für Konzert- und Theaterbesuche, „die dann hoffentlich wieder möglich sind“.