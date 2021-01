Volkshochschule Gotha bleibt vorerst geschlossen

Gotha. Wegen der aktuellen Pandemiesituation bleibt die Kreisvolkshochschule Gotha weiterhin geschlossen. Präsenzveranstaltungen finden vorerst nicht statt. Darüber informiert die Pressestelle des Landratsamtes. "Dennoch bereiten wir das Programm für das neue Semester vor. Auch ein Programmheft soll wie immer gedruckt werden", sagt Heike Strumpf, die Leiterin der Volkshochschule, "auch wenn es momentan schwierig ist, etwas zu planen und immer wieder Änderungen nötig werden." Zunächst soll versucht werden, die im Herbst wegen des Lockdowns abgebrochenen Kurse so bald wie möglich fortzusetzen und zu beenden.

Sie sei froh, dass die Realschul- und Abiturklassen online unterrichtet werden können. Auch einige andere Kurse laufen digital. "Über den Stand der Dinge können sich Kursteilnehmer am besten auf unserer Internetseite informieren. Die versuche ich, möglichst aktuell zu halten", so Heike Strumpf. Einfach sei das nicht, weil sie momentan allein für die Volkshochschule arbeitet. Ihre vier Mitarbeiter unterstützen das Gesundheitsamt beim Bewältigen der Corona-Pandemie und erstellen Bescheide.

Weitere Informationen gibt es unter www.vhs-gotha.de, per Telefon, 03621 / 214-609, oder per E-Mail an h.strumpf@kreis-gth.de.