Volkshochschule Gotha richtet virtuelles Klassenzimmer ein

Gotha. Das Frühjahrssemester der VHS Gotha bietet zahlreiche Online-Kurse. Sprachunterricht und Vorträge per Internet mit anderen Volkshochschulen

Wie gewohnt legt die Volkshochschule des Landkreises im Februar das Programmangebot für das Frühjahrssemester vor. Doch das lässt sich 2021 anders an. Auch die Mitarbeiter um VHS-Leiterin Heike Stumpf kämpfen an der Corona-Front, gehen im Gesundheitsamt zur Hand. Heike Strumpf hat die VHS am Laufen gehalten, nachdem Präsenzkurse im Herbstsemester abgesagt worden waren.