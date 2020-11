Volkstrauertag in Gotha: Andacht abgesagt

Die in Uelleben geplante Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, ist abgesagt worden. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gotha und führt Bedenken in Bezug auf den Infektionsschutz als Grund an. Auch in Zeiten der Pandemie sei dennoch ein stilles, individuelles Gedenken möglich. So können zum Beispiel an der Kriegsgräberstätte auf dem Hauptfriedhof Blumen niedergelegt werden, heißt es aus dem Rathaus.