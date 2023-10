Vollsperrungen in Gotha

Gotha. Behinderungen wegen Bauarbeiten in der Spohr- und Pfarrstraße

Diese Woche kommt es in Gotha zu neuen Vollsperrungen.

Reparatur in der Spohrstraße:

Von Montag, 9., bis voraussichtlich Freitag, 13. Oktober, wird die Spohrstraße in Höhe Haus-Nr. 16a (Kindergarten) wegen Reparatur eines Hydranten sowie der Auswechslung des Trinkwasserhausanschlusses für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Hausanschluss Pfarrstraße:

Vom 9. bis 13. Oktober wird die Pfarrstraße in Höhe Haus-Nr. 1 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Arbeiten werden an zwei Tagen ausgeführt, kündigt die Stadtverwaltung an.