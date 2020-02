Vom Azubi zur Führungskraft bei Ejot in Tambach-Dietharz

Das mittelständische Unternehmen Ejot in Tambach-Dietharz ist als Spezialist für Verbindungstechniken weit über Thüringens Grenzen hinaus bekannt. Weltweit arbeiten mehr als 3500 Mitarbeiter an 40 verschiedenen Standorten.

Produktion von 40 Millionen Schrauben pro Tag

Ihr Markenzeichen sind Schrauben und Umformteile aus Metall und Kunststoff. Allein im vergangenen Jahr produzierte Ejot 40 Millionen Schrauben pro Tag. Damit gehören sie zu den führenden Unternehmen ihrer Branche. Neben der Gewinnung von Fachkräften und deren innerbetrieblichen Qualifizierung und Weiterbildung spielt auch die Berufsausbildung bei Ejot eine wichtige Rolle.

Rund 100 Auszubildende hat Ejot. Sie können neben gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen auch in der IT-Branche fündig werden. Dazu stehen ihnen an den sieben Ausbildungsstandorten 50 Ausbilder zur Verfügung.

Vom Schülerpraktikum in eine Leitungsposition

Sophie Wiegandt aus Tambach-Dietharz hat den Weg vom Schülerpraktikum über die betriebliche Ausbildung zum Studium bis hin zur Leitungsposition bei Ejot durchlaufen und diesen Schritt nicht bereut. Heute ist die 30-Jährige als Leiterin für Instandhaltung im Unternehmen tätig und verantwortlich für 50 Mitarbeiter.

An die Zeit, wie alles begangen hat, kann sich Sophie Wiegandt noch sehr gut erinnern. „Ich bin hier nicht nur geboren, sondern auch zur Schule gegangen“, erzählt sie. Bereits damals habe es an ihrer Regelschule Am Rennsteig im Rahmen der Berufsvorbereitung sogenannte Praxistage in Unternehmen gegeben. Für Sophie Wiegandt standen Ejot und das Unternehmen Geiger-Automotive zur Auswahl. „Ich entschied mich dann für Ejot, weil meine Mutter hier arbeitet.“

Anspruchsvolle Ausbildung führt zu Eigenverantwortung und Selbstständigkeit

Das war im Jahr 2005. Ihre Praxistage unternahm die damalige Regelschülerin in der Abteilung Instandhaltung. Es gefiel ihr auf Anhieb, sodass sie sich bei dem Unternehmen für eine Ausbildung zur Industriemechanikerin entschloss. Dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung, die sie an ihrem Heimatort und in Wittgenstein absolvierte. Die Ausbildung sei sehr anspruchsvoll gewesen, doch habe sie hier auch Eigenverantwortung und Selbstständigkeit gelernt.

Die Ausbildung, die sie 2010 beendete, genügte Sophie Wiegandt aber noch nicht, sondern sie begann im selben Jahr ihr Studium für Maschinenbau. Bereits während ihres Studiums bot ihr das Ejot-Unternehmen die Möglichkeit, nach Wisconsin in den USA zu reisen, um bei der dortigen Joint-Venture-Firma Arbeitsabläufe kennenzulernen. „Ich habe dort sehr viel gelernt“, sagt Sophie Wiegandt.

Erfahrungen mit Schülern teilen

2014 hatte die Ejot-Mitarbeiterin ihren Bachelor in der Tasche, ein Jahr später folgte der Masterabschluss. Seit zwei Jahren ist die junge Frau Leiterin der Abteilung Instandhaltung im Tambacher Unternehmen. Ihr unterstehen 42 Mitarbeiter und acht Auszubildende. Bei ihren vorwiegend männlichen Arbeitskollegen ist sie angesehen. Sie akzeptieren ihre Vorstellungen und Meinungen. „Unser Bereich ist zuständig für Reparaturen und Arbeiten an den Maschinen und Anlagen im Unternehmen“, erklärt Sophie Wiegandt. Dazu gehören auch Teile der Gebäudetechnik.

Die gebürtige Tambacherin hat ihren Schritt nicht bereut. Im Gegenteil: Sie hofft, dass ihr Weg noch weiter nach oben geht. Ihre Erfahrungen gibt sie gern an Schüler aus ihrer ehemaligen Regelschule weiter, denn dort ist sie auch als Ansprechpartnerin für die Praxistage bei Ejot bekannt.