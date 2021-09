Vom Krankenhaus in Gewahrsam: Mann greift Polizist im Klinikum Friedrichroda an

Friedrichroda. Im Klinikum Friedrichroda hat ein 51-Jähriger randaliert. Als die Polizei versucht, den Mann zu beruhigen, geht er auf einen Beamten los.

Ein 51-Jähriger hat am Donnerstag zur Mittagszeit einen Polizeieinsatz am Krankenhaus in Friedrichroda verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit einem Rettungswagen zur Klinik, wo er anfing zu randalieren.

Die Polizisten aus Gotha fuhren umgehend zum Einsatzort und versuchten den Mann zu beruhigen. Dies misslang und er griff einen der Beamten an. Zu Verletzungen kam es glücklicherweise nicht.

Der 51 Jahre alte Mann wurde folgend durch die Polizisten in Gewahrsam genommen und nach Gotha gebracht. Da er die Beamten zusätzlich beleidigte, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

