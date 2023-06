Vom Lampionumzug bis zum Bierfassheben

Gotha. Goldbacher Siedlung begeht 85-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende rund um das Gemeinschaftshaus. Auf Initiative der damaligen Gothaer Waggonfabrik entstand das Wohngebiet am nördlichen Stadtrand

Um nach 1900 auch in Gotha der Wohnungsnot zu begegnen, entstanden ab 1909 diverse Wohnsiedlungen durch Genossenschaften und die Stadt. Auf Initiative der damaligen Gothaer Waggonfabrik wurde ab 1936 am nördlichen Stadtrand die 1938 bezugsfertige Goldbacher Siedlung mit 128 Häusern für 450 Einwohner erbaut.

Seit 1975 – also fast einem halben Jahrhundert – bildet das Gemeinschaftshaus den Dreh- und Angelpunkt der Siedlung. Es ist deshalb kein Zufall, dass dessen umtriebiger Gastwirt Rainer Richter auch der langjährige Vorsitzende des Siedlervereins ist.

Diesem gehören mittlerweile 80 Einzelmitglieder (zumeist Ehepaare) an. Erfreulich sei der Zuzug von jungen Familien, die sofort Vereinsmitglieder geworden seien und an Arbeitseinsätzen teilgenommen hätten.

Siedler haben bislang ihre Jubiläen alle gefeiert

Bislang wurde kein Jubiläum der Goldbacher Siedlung ausgelassen. Ganz groß wurde vor zehn Jahren vier Tage lang das 75-jährige gefeiert, damals unter anderem noch mit einem Festumzug durch die Siedlung. Das nun anstehende 85-jährige Bestehen wolle man etwas kleiner angehen, dafür erstmals in Kooperation mit drei anderen Siedlervereinen.

Seit einem Jahr arbeite man intensiv mit den Vereinen der Siedlungen Mittelhausen und Am Peter sowie des Schmalen Rains zusammen, berichtet Rainer Richter. Ursprünglich sei nur ein Erfahrungsaustausch geplant gewesen. Beim Gothardusfestumzug habe man sich nun erstmals mit einem gemeinsamen Bild präsentiert und für das Festwochenende geworben.

Dieses findet nächste Woche vom 30. Juni bis zum 2. Juli im Festzelt am Gemeinschaftshaus statt. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnung durch den Oberbürgermeister Knut Kreuch und den Landtagsabgeordneten Matthias Hey (beide SPD) als Schirmherr. An den Auftritt des Fanfaren- und Showorchesters Gotha schließen sich ein Lampionumzug und eine Siedlungs-Disco-Party mit DJ René Willing an.

Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit einem Kinder- und Familienfest. Ab 19 Uhr lädt dann René Willing zum Sommernachtstanz, unter anderem mit dem Helene Fischer-Double Berit Finke aus Erfurt und der Humoristin Herta. Nach dem musikalischen Weckruf durch die Siedlung mit den Finsterberger Blasmusikanten am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr bildet dann ab 11 Uhr das Bierfassheben mit dem gleichnamigen Gothaer Verein und Überraschungsgästen den Höhepunkt des Festwochenendes, natürlich begleitet von einem gemeinsamen Mittagessen mit deftiger Gulaschsuppe.