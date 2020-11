Vom Oberbaurat bis hin zum Salinendirektor in Gotha

Am 2. November 1895 starb der Oberbaurat und Senator Ferdinand Pleßner im Alter von 71 Jahren. Er wurde am 7. Oktober 1824 als Sohn eines Hauptmanns und Lehrers an der Erfurter Regimentsschule in Erfurt geboren. Er widmete sich dem Baufach und war als Eisenbahnbauingenieur tätig.

So war er unter anderem der Erbauer und Betriebsdirektor der Zweigbahn Fröttstädt-Friedrichroda. Der Königlich Preußische Baumeister war seit 1876 in Gotha ansässig, wo er seit 1884 als Stadtverordneter und seit 1887 als Senator wirkte. In dieser Eigenschaft setzt er sich für die elektrische Beleuchtung und die Straßenbahn ein und war für die Umgestaltung des Hauptmarktes und des Schlossberges verantwortlich.

Die Stadtverwaltung übergab am 4. November 1995 der 1990 wieder begründeten Altschützengesellschaft Gotha den hinter der Stadthalle gelegenen Schützenhof zur Nutzung. Beide waren durch diese auf dem 1823 erworbenen Grundstück an der Goldbacher Straße errichtet und ausgebaut worden. Gleich 1945 war die Altschützengesellschaft enteignet worden.

Dieses Foto des vor 125 Jahren verstorbenen Oberbaurats und Senators Ferdinand Pleßner machte der Hoffotograf Wilhelm Zink 1881. Foto: Foto: Wilhelm Zink

Gotaische Vereinigungfür Altertumsforschung gegründet

Die Gründungsversammlung der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung fand am 5. November 1895 unter dem Vorsitz von Professor Georg Florschütz (1859-1940) statt. Diesem Verein, der bis 1945 bestand, sind die Eröffnung (1928) und die Sammlungen des Heimatmuseums zu danken, das inzwischen als Historisches Museum Teil der Stiftung Schloss Friedenstein ist.

Der am 30. Juni 1722 im böhmischen Alt-Benatek getaufte Komponist Georg Benda starb am 6. November 1795 in Köstritz. Als Nachfolger von Gottfried Heinrich Stölzel (1691-1749) war er 1750 nach Gotha gekommen, wo er bis 1778 als Hofkapellmeister wirkte. Seine Glanzzeit erlebte er ab 1775 am von Conrad Ekhof begründeten Hoftheater, für das er die Bühnenmusik beisteuerte. Nach Spannungen mit Anton Schweitzer (1735-1787), der sein Nachfolger wurde, verließ Benda Gotha im Oktober 1778.

An den am 9. November 1870 in Sundhausen geborenen Richard Essiger würde sich wohl niemand mehr erinnern, wenn es nicht am Töpfleber Weg eine Gedenktafel für ihn und auch seine Schwester Martha (1878-1932) geben würde. Sie waren die Kinder des Buchhändlers Georg Carl Friedrich Essiger und lebten gemeinsam in der Brückenstraße 31. Richard Essiger war Rechtsanwalt und Notar.

Das finanzielle Engagement des unverheirateten Geschwisterpaares galt offensichtlich dem 1926 eröffneten Danio-Aquarium, aus dem 1954 der heutige Tierpark hervorging. Richard Essiger starb am 27. März 1930. Die vom Tierschutzverein Gotha initiierte Gedenktafel hat an einem der Tierparkgebäude die Zeiten überdauert.

Der Tierschutzverein Gotha widmete den Geschwistern Martha und Richard Essiger diese Gedenktafel am heutigen Tierpark. Foto: Matthias Wenzel/ Archiv

Am 10. November 1945 wurde in der Friedrichstraße 19 ein neues Jugendheim eröffnet. Dieses befand sich in der vormaligen Villa des jüdischen Porzellanfabrikanten Julius Simson (1860-1938), das nach seinem Tod von der paramilitärischen NS-Fliegerkorpsgruppe Mitte genutzt wurde. Später wurde daraus das Pionierhaus Bruno Kühn, das bis 1990 existierte.

Im Zuge der Bodenreform erfolgte am 13. November des Jahres 1945 die Verteilung von 424 Hektar Land aus dem Bodenfonds der Stadt Gotha an etwa 50 Kleinbauern und Landarbeiter.

Der am 21. November 1845 verstorbene Geologe und Salinendirektor Carl Glenck wird in zwei Wochen an seinem 175. Todestag in der Reihe „Jubilar des Monats“ dieser Zeitung ausführlich vorgestellt. Er wurde am 13. April 1779 in Schwäbisch Hall geboren.

Ein Jahrhundert später wurde „für das gesamte sowjetisch besetzte Gebiet“ der Buß- und Bettag am 21. November 1945 zum gesetzlichen Feiertag erklärt. In Gotha wurde an jenem Tag ein großes Symphoniekonzert der verstärkten Landeskapelle unter der Leitung von Rudolf Brödner gegeben.

Schäferschule erhältden Namen Friedrich Engels

Drei Tage später sprach am 24. November 1945 der damalige Thüringer Vizepräsident Ernst Busse, der 1952 im sowjetischen Gulag umkommen sollte, im „Volkshaus zum Mohren“ zum 125. Geburtstag von Friedrich Engels (1820-1895). Dessen 150. Geburtstag war ein Vierteljahrhundert später am 28. November 1970 der Anlass für die Verleihung des Namens Friedrich Engels an die bisherige „POS I“ in der Schäferstraße 10. Für viele Gothaer blieb es jedoch weiterhin die Schäferschule. Den Namen des Wohltäters Karl Schäfer trug die spätere Staatliche Grundschule von 1992 bis zu ihrer Auflösung 1996. Seit 2000 hat dort der Jugendklub Big Palais seinen Sitz.

Vom 28. bis 30. November 1970 weilte anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft eine Delegation aus dem französischen Romilly-sur-Seine unter Leitung des Bürgermeisters Maurice Camuset (1920-2002) in Gotha.

Ein Vierteljahrhundert später bahnte sich am 29. November 1995 mit dem Besuch einer Delegation der polnischen Stadt Kielce in Gotha eine weitere Städtepartnerschaft an. Nachdem erste Absprachen geführt worden waren, konnte am 2. Mai 1997 der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet werden.