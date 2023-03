Vom Praktikanten zum Erzieher

Gotha. Drei Praktikanten sind derzeit in Gothaer Kindergärten eingesetzt. Sie absolvieren dort eine Ausbildung zum Erzieher.

Die Stadt Gotha führt neun Kindergärten in Trägerschaft. Rund 1850 Kinder werden dort von insgesamt 250 Erziehern, darunter 13 männliche, betreut. Möglich wird eine gute Betreuung der Kinder auch durch eine umfassende Berufsausbildung der dort beschäftigten Mitarbeiter.

So bietet die Stadtverwaltung seit vielen Jahren Auszubildenden und Studenten pädagogischer Berufsfelder die Möglichkeit, einen Praktikumsplatz in den kommunal geführten Kindergärten zu belegen. Das haben jetzt drei Praktikanten der Gobi gGmbH genutzt.

Eine davon ist die 24-jährige Vivien Runge aus Gotha. Sie absolviert derzeit ihr Anerkennungspraktikum zur staatlich anerkannten Erzieherin in der Kindertagesstätte „Sonnenblume“.

Kurze Kuschelmomente für Vivien Runge und ihren Sohn

Eigentlich wollte sie in einer anderen Einrichtung ihr Praktikum absolvieren, da ihr Sohn in die Einrichtung geht. Es sei ein tolles Team und ihr Sohn genieße die kurzen Kuschelmomente. Fünf Jahre dauert die Ausbildung bei der Gobi und an der Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Suhl. Auch Katrin Wolf ist diesen Weg gegangen.

Die Mutter von drei Kindern – von zwölf bis 21 Jahren – wurde in Sibirien geboren und lebt bereits seit 25 Jahren in Deutschland. Katrin Wolf wohnt mit ihrer Familie im Ortsteil Sundhausen und ist derzeit im Kindergarten „Sternenzauber“ eingesetzt.

Auch Cornelius Schubert hat sich für einen Beruf als Erzieher entschieden. Der 24-Jährige stammt aus Floh-Seligenthal und hat eine Erzieherausbildung in Schwallungen und Suhl absolviert. Die Arbeit mit Kindern mache ihm sehr viel Spaß, so habe er schon einige Praktika in Kindergärten gemacht. Eingesetzt ist Schubert im Fröbelkindergarten.