Von alten Grenzsteinen und Winterfreuden

Dieser Grenzstein gehört zum „Freiwald der sieben Dörfer“, dessen Geschichte Uwe Cölln (links) und Winfried Kühnel aus Siebleben gemeinsam mit Reiner Klein (nicht im Bild) erzählen. Das Buch ist im Rockstuhlverlag in Bad Langensalza erschienen. Reiner Klein spricht darüber am Donnerstag, 23. Februar, in Georgenthal im Bürgerhaus. (Archivbild)

Georgenthal/Altenbergen. Vortrag über den Freiwald in Georgenthal. Museumsnachmittag in Altenbergen widmet sich dem Wintersport.

Vortrag und Wintersport stehen im Februar auf dem Veranstaltungsplan des Vereins für Heimatgeschichte Altenbergen/Catterfeld. Am Donnerstag, 23. Februar, hält der Finsterberger Heimatforscher Reiner Klein in Georgenthal im Bürgerhaus, Bahnhofstraße 8, einen Vortrag unter dem Titel: Der Freiwald – Holzgerechtigkeit „von alters her“ für sieben Ortschaften. Klein, Mitglied des Geschichtsvereins, werde über historische Grenzsteine, die Geschichte des Freiwaldes sowie über die angrenzenden Gebiete des Seeberger Holzes und des Nägelstedter Girns berichten, kündigt Vereinsvorsitzende Sabine Marx an. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Diese Schneehexe fegt diesen Winter auf einem Hof in Catterfeld. Foto: Sabine Marx

Ein Winternachmittag wie vor 50 Jahren

Zum Museumsnachmittag am Sonntag, 26. Februar, können die Besucher des Altenberger Johannisbergmuseums, Straße der Freundschaft 15, einen Winternachmittag wie vor 50 Jahren erleben. Die Inspiration dazu gaben die historischen Wintersportgeräte, die sich mit unter den Museumsstücken befinden. Als die heutige ältere Generation ihre Kindheit verbrachte, waren die Winter auch in unserer Region noch schneereich, erinnert Marx. Ausgiebige Skitouren oder ausgelassene Rodelpartien seien damals an der Tagesordnung gewesen.

Zum Museumsnachmittag werde es entweder echten oder herbeigezauberten Schnee geben, Bratapfel und Glühwein, verspricht sie. Mitglieder des Geschichtsvereins sowie einige fleißige Helfer würden bei den Vorbereitungen keine Mühen scheuen. Neben Freunden der Winter-Nostalgie seien Kinder besonders herzlich eingeladen. Die Veranstaltung beginnt 14 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zwei Euro, für Kinder bis 16 Jahre ist der frei.