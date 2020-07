Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Fahner Frucht bis GutsMuths im Kreis Gotha

Auf seiner Sommertour ist am Montag, 27. Juli, Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Kreis Gotha unterwegs. Am Vormittag besucht Ramelow zunächst die Fahner Frucht Handels- und Verarbeitungs GmbH in Gierstädt. Im Anschluss geht es Richtung Schnepfenthal. Dort gilt sein Interesse der GutsMuths-Gedächtnishalle, die am 9. August 2009 zum 250. Geburtstag des Sportpädagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths eröffnet wurde. In der Gedächtsnishalle finden regelmäßig Sonderausstellungen und Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen statt. So werden dort seit 2014 die besten Thüringer Läufer geehrt. Wie Kamen Pawlow, der Leiter bestätigte, organisieren die Gothaer Philatelisten jährlich in den Sommermonaten einen Großtauschtag der Briefmarken- und Münzfreunde.

