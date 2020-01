Schauvorführung „Große Wäsche“ im Johannisbergmuseum Altenbergen Joachim Paasche und Angela Rabe an der Mangel. Auch dieses Jahr führt der Verein für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld den Veranstaltungsreigen fort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenbergen: Von Intarsien bis Kirschallee-Fest

Die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld warten auch in diesem Jahr wieder mit einem umfangreichen kulturellen Angebot auf. Der Schwerpunkt liegt in bewährter Weise auf den monatlichen Museumsnachmittagen. „Außerdem veranstalten wir in diesem Jahr anstelle eines Museumsfestes ein Kirschallee-Fest, bei dem mal wieder der Altbergbau im Mittelpunkt steht“, teilt Vereinsvorsitzende Sabine Marx Marx mit. Das Datum steht bereits fest: Sonntag, 19. Juli, ab 14 Uhr.

Besonders freue sie sich, sagt Sabine Marx, dass zum ersten Museumsnachmittag in diesem Jahr, am Sonntag, 26. Januar, ein sehr vielseitiger Hobby-Künstler komme. Jürgen Seifert aus Aspach werde die Intarsienkunst im Johannisbergmuseum vorführen; Beginn: 14 Uhr. Das erste Wochenende im September ist dem 825-jährigen Bestehen von Catterfeld gewidmet. Dazu werde es etliche Festlichkeiten geben, kündigt Sabine Marx an. Viele Einwohner beschäftigen sich mit den Vorbereitungen. Momentan seien die Vereinsmitglieder und sie mit dem Zusammenstellen eines Festumzuges beschäftigt. Außerdem sei geplant, einen Bildband mit historischen Fotos in Druck zu bringen. Die Museumsnachmittage 2020: 26. Januar: Schauvorführung Intarsienkunst mit dem Hobby-Künstler Jürgen Seifert aus Aspach; 23. Februar: Kochkurs traditionelle Thüringer Klöße durchgeführt von Mitgliedern des Vereins; 29. März: Mitmachaktion – Oster-Bastelei mit Steffi und Sandra Bradatsch aus Catterfeld; 26. April: Mitmachaktion – Trillerpfeifen-Schnitzen aus frischen Hasel-Ruten, angeleitet durch Mitglieder des Vereins; 31. Mai, Pfingstsonntag, Museum geöffnet, ohne Vorführung; 28. Juni: Schauvorführung – Ingangsetzen der Schulturmuhr Manfred Willing aus Gräfenhain vermittelt Wissenswertes über Turmuhren und setzt das 1879 von der Firma Kühn aus Gräfenroda gefertigte und vollfunktionstüchtige Uhrwerk der damaligen Altenberger Schule in Gang; 26. Juli: Gelebte Tradition – Buttermachen, durchgeführt von den Mitgliedern des Vereins; 30. August: Darbietung sowie Mitmachaktion – „Mini“-Malerei-Ausstellung auf dem hergerichteten Museumshof sind Aquarelle von Evi Spittel aus Ernstroda zu sehen. Außerdem: Evi Spittel malt mit Gästen; 27. September: Schauvorführung – Drechseln mit dem Hobby-Künstler Andreas Schmidt aus Altenbergen; 25. Oktober: Mitmachaktion – Kürbismonster-Schnitzen angeleitet durch Mitglieder des Vereins; 22. November: Mitmachaktion – weihnachtliche Handarbeiten mit Steffi Hill aus Catterfeld; 6. Dezember: Nicolaus-Nachmittag im Museum Das Johannisbergmuseum in Altenbergen, Straße der Freundschaft 15 (Alte Schule), ist zu den Museumsnachmittagen, in der Regel am letzten Sonntag im Monat, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.