Von Puppentheater bis Flohmarkt

Die Dörrberger Musikanten setzen am Sonntag in Georgenthal die Kurparkkonzerte fort.

Gotha. Veranstaltungen am Wochenende im Landkreis Gotha. „Diener zweier Herren“ gehen beim Ekhof-Festival in die letzte Runde. Kurkonzerte werden in Georgenthal und Finsterbergen geboten

Am kommenden Wochenende dreht sich in Gotha und im Landkreis nicht alles um Trachten und Europeade. Wem der Sinn nach anderem steht, dem bietet sich reichlich Auswahl.

Beim Ekhof-Festival geht dieses Wochenende mit der letzten Staffel der Aufführungen von Carlo Goldonis „Der Diener zweier Herren“ weiter – als Puppentheater mit dem Barockorchester der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und dem Theater Waidspeicher Erfurt. Die Vorstellungen beginnen am Freitag und Samstag, 14./15 Juli, jeweils 19 Uhr. Während die am Freitagabend ausverkauft sei, gebe es für Samstagabend noch vereinzelte Karten, heißt von Seiten der Philharmonie. Für die Aufführung am Sonntag, 16. Juli, sie beginnt 17 Uhr, seien hingegen noch etliche Karten vorhanden. Der Eintritt kostet 30 Euro bis 60 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 15 Euro.

Im Herzoglichen Museum bietet die Kunst- und Designschule Erfurt am Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 15 Uhr, einen Workshop für Kinder ab 14 Jahren an. Sie können mit wachem Blick, Stift und Papier die Skulpturensammlung des Herzoglichen Museums erkunden. Es werden Grundlagen des figürlichen Zeichnens vermittelt, geübt und weiterentwickelt. Am nächsten Tag können sie im Atelier der Kunstschule in Erfurt kreativ ihre eigenen Ideen umsetzen, unterschiedliche künstlerische Materialien und Techniken ausprobieren. Für die Teilnahme an dem Workshop ist eine Anmeldung erforderlich, Tel.: 03621 82340.

Zur Führung durch das Ekhof-Theater lädt die Stiftung Schloss Friedenstein am Samstag, 15. Juli, ein. Sie beginnt 15 Uhr. Gezeigt und erläutert werden „Donner, Wind und Wellbaum – die Geschichte und Technik des Ekhof-Theaters. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt drei Euro.

Der Thüringer Orgelsommer geht am Freitag, 14. Juli, im Landkreis Gotha weiter. Um 19.30 spielt Prof. Christiane Lux aus Heidelberg in der Mühlberger Kirche Orgelmusik von Byrd bis Reger. Eintrittskarten für dieses Konzert kosten 10 Euro. Es gibt sie an der Tageskasse, die eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet.

Der Gräfenhainer Musiksommer wird Sonntag 17 Uhr fortgesetzt – außerhalb der Reihe des Thüringer Orgelsommers –, ausgerichtet vom Freundeskreis Thielemann-Orgel im Verein Kulturpflege Gräfenhain – Nauendorf. Zu diesem Konzert in der Dreifaltigkeitskirche an der Thielemann-Orgel wird der Organist Heiner Graßt aus Essen ein kleines Jubiläum an dieser Orgel feiern – er ist hier das fünfte Mal zu Gast, bemerkt Jürgen Seeber, Sprecher der Gräfenhainer und Nauendorfer Kulturfreunde. Der Eintritt kostet ebenfalls zehn Euro.

Auch Blasmusikanten spielen wieder auf. Die Heimatkapelle Finsterbergen gibt im Kurpark Hüllrod am Sonntag ab 10.30 Uhr ihr traditionelles Frühkonzert.

Die Reihe der Kurparkkonzerte in Georgenthal setzt am Sonntag die Blaskapelle Oehrenstock fort. Von 14.30 bis 16.30 Uhr können die Zuhörer im Schatten alter Bäume ihrem Spiel lauschen, wer möchte das Tanzbein dazu schwingen.

Einen Flohmarkt richtet das Teilhabezentrum des Bodelschwingh-Hof Mechterstädt in Gotha zum ersten Mal aus. Die Stände sind am Samstag in der Gartenstraße 14 aufgebaut. Ab 10 Uhr kann hier gestöbert werden.

Der Bad Tabarzer Musiksommer geht am Freitagabend im Biergarten des Hotels „Am Burgholz“ weiter. Tommy gibt ab 19 Uhr Rockmusik und Lieder der 60er und 70er mit Gesang und Gitarre zum Besten. An gleicher Stelle ist Samstagabend MAD zu erleben, mit Music - Action - Dance. Bekannt war die Band schon als „Walterhäuser Partyband“ und „Christiane & Band“. Sie steht für vielfältige Tanzmusik aus Rock, Pop, Country und Schlager sowie für das Texten und Komponieren eigener Titel. Der Eintritt ist frei. Das Chörchen aus Dreißigacker tritt Sonntag ab 15 Uhr ebenfalls im Hotel-Biergarten auf.

Die Stadt Friedrichroda feiert am bereits am Freitag ab 14 Uhr ein deutsch-französisches Fest auf dem Parkplatz in der Lindenstraße. Geboten wird ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm aus typisch französischer Musik, Chansons, Zauberei und Jonglage. Dazu gibt es typische Speisen und Getränke. Im Keilspark gegenüber vom Heimatmuseum, kann man sich im Nationalsport „Boule“ ausprobieren.

Die Orangerie-Freunde Gotha richten am Sonntag im Orangenhaus der Orangerie wieder einen Kaffeenachmittag aus, das von 14 bis 17 Uhr. Der Erlös der Kaffeetafel kommt dem Erhalt der Orangerie zugute.