Von Puppentheater bis Wildwanderung in Friedrichroda

Das Kuramt Friedrichroda hat für alle großen und kleinen Kinder aus Nah und Fern ein Winterferien-Programm organisiert. Für das Kindertheater, am Dienstag, 11. Februar, mit dem Innsbrucker Puppentheater und seinen original „Hohensteiner Handpuppen“ sind wenige Restkarten erhältlich. Gezeigt wird im Kloßtheater in der Hauptstraße das Märchen „Kasper und der Räuber Zottelbart“. Der Eintritt kostet drei Euro.

Zur „Wildwanderung durch den Thüringer Wald“ lädt das Kuramt Friedrichroda am Mittwoch, 12. Februar, 14 Uhr ein. Die Wanderer, ob Klein oder Groß, können gemeinsam mit Markus Creutzburg den Artenreichtum im Hochwaldrevier am Rennsteig entdecken. Treffpunkt ist am Berggasthof Spießberghaus, Am Rennsteig. Für diese Wanderung ist eine Voranmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl), teilt das Kuramt mit. Für Gäste mit Kurkarte ist die Teilnahme frei, Gäste ohne Kurkarte zahlen fünf Euro.

Am Donnerstag, 13. Februar, 14 Uhr, führt eine„Geologische Erlebniswanderung für Kinder“ mit Geologe Stephan Brauner zur Marienglashöhle Friedrichroda. Dort geht es dann unter Tage weiter. Das Motto ist: „Leben im Dunkeln – wohnt da jemand?“ Das Kuramt weist darauf hin, dass dafür Eintritt bezahlt werden muss.

Nähere Informationen für alle Veranstaltungen unter www.friedrichroda.de und Anmeldungen in der Tourist-Information unter Telefon: 03623/332 00.