Von Rot auf grün

Conny Möller über den Internationalen Tag der Verkehrsampeln und seine Geschichte.

Ein Hoch für den Signalgeber der Lichtsignalanlagen. Warum? Weil am heutigen 5. August der Internationale Tag der Verkehrsampeln begangen wird. Hintergrund ist, das im Jahre 1914 in Cleveland (Ohio) die erste elektrische Ampel in Betrieb genommen wurde. Zwar hatte sie nur zwei Lampen, nämlich rot und grün, doch galten sie zu damaliger Zeit als sehr fortschrittlich.

Die Engländer sahen sich damals um die Ehre gebracht, schließlich hatten sie bereits 46 Jahre zuvor am Londoner Parliament Square ihre erste gasbeleuchtete Lichtsignalanlage der Welt in Betrieb genommen. Doch kurz nach Inbetriebnahme explodierte die Installation, was einer der Gründe war, warum die Einführung der nächsten Ampeln noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen sollte. Im frühen 20. Jahrhundert wagten sich Verkehrsplaner an die Umsetzung neuer Technologien.

Heute sind wir froh, dass das Verkehrsaufkommen mittels moderner Ampeln in den Großstädten reibungslos verläuft. Chaos bricht dann aus, wenn die Lichtsignalanlagen ausfallen. Mancher Autofahrer fühlt sich dann einfach überfordert.