Von Schnitzen bis Blasmusik im Kreis Gotha

Der Kinder- und Jugendblasorchester Wölfis wird am Sonntag im Schulgarten zu „145 Jahre Wölfiser Blasmusik“ zu hören sein. Vergangene Woche hatte es an gleicher Stelle zum Sommerfest aufgespielt.

Kreis Gotha. Der Veranstaltungskalender für das Wochenende im Landkreis Gotha ist prall gefüllt.

Ein prall gefüllter Veranstaltungskalender im Landkreis Gotha stellt das Publikum am Wochenende, 1./2. Juli wieder einmal vor die Qual der Wahl. Die Palette reicht vom Fest der Sinne in Friedrichroda am Samstag bis zum Jubiläum der Goldbacher Siedlung, das drei Tage am Gemeinschaftshaus gefeiert wird.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach ist am Wochenende wieder mehrfach beim Open Air im Schlosshof Friedenstein zu hören. Am Freitag ab 20 Uhr mit Countertenor Valer Sabadus und dem Ensemble „spark“. Samstag heißt es beim Crossover-Konzert mit Thomas Hahn und Band: Klassik trifft Popmusik mit Hits von Beethoven bis Ed Sheeran. Beginn ist ebenfalls 20 Uhr. Sonntag ab 17 Uhr steht im Ostgarten von Schloss Friedenstein beim Familienkonzert das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ auf dem Programm in einer musikalischen Fassung von Harald Lorscheider. In die Rolle des Erzählers schlüpft Patrick Rohbeck. Es spielt das Bläserquintett der Philharmonie.

Drei Höhepunkte stehen in der Suptur Waltershausen-Ohrdruf auf der Agenda. Am Sonntag beginnt 14 Uhr am Gipfelkreuz des Wachkopfes über Schnepfenthal eine sommerliche Freiluftandacht der Kirchgemeinde. Vom Waldrand oberhalb des Ortes führt ein Fußweg auf die Anhöhe. Bei Regen wird der Gottesdienst in die Schnepfenthaler Kirche „St. Peter und Paul“ verlegt.

Ebenfalls am Sonntag singt der Konzertchor Gotha unter der Leitung von Sebastian Göring bekannte A-cappella-Chormusik in der Langenhainer Maria-Magdalena-Kirche, Beginn ist 17 Uhr.

In Schwarzhausen wird am Sonntag „100 Jahre Kirchenglocken“ gefeiert. Nach dem Gottesdienst, um 10 Uhr setzen um 13 Uhr der ehemalige Mainzer Domorganisten Albert Schönberger und Klaus Seyfarth aus Schwarzhausen (Horn und Alphorn) den Reigen musikalisch fort.

In Bad Tabarz kann Samstagabend zum MDR-Sommernachtsball im Kurpark Winkelhof das Tanzbein geschwungen werden. Unter anderem ist ein Showauftritt des deutschen Rock’n’Roll-Nationalteams zu sehen. Los geht es 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Bergsee an der Ebertswiese geht es am Sonntag, 2. Juli, beim traditionellen Bergseefest hoch her. Auf die Besucher wartet ab 13 Uhr ein buntes Programm. Tambach-Dietharz und Floh-Seligenthal werden beim Schnitzwettbewerb ihren Sieger ermitteln.

Selbstverständlich kommen auch Blasmusikfreunde dieses Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. 145 Jahre Wölfiser Blasmusik wird in Wölfis gefeiert. Dazu spielen am Sonntag etliche Kapellen im Schulgarten auf, ab 10.30 Uhr „Haid`n Durscht“ aus Wölfis zum Frühschoppen. Das Blasorchester Wölfis und sechs weitere Formationen setzen das am Nachmittag an gleicher Stelle fort.

Unter ihnen auch die Liebensteiner Musikanten. Die werden ab bereits 10.30 Uhr beim Frühkonzert am Hüllrod in Finsterbergen zu hören sein.

Auftakt der sommerlichen Konzertreihe im Kurpark Georgenthal

Die Saison der Kurparkkonzerte in Georgenthal wird durch die Dörrberger Musikanten aus Geratal eröffnet. Die Konzertreihe bietet allsonntäglich, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr, traditionelle Blasmusik, Polkaklänge sowie zeitgenössische Pop- und Schlagermelodien. Dafür stehen bis zum 3. September neun Thüringer Blasmusikorchester auf der Georgenthaler Kurparkbühne.

Feuerwehrleute ermitteln am Samstag in Tüttleben ihre Besten. Am Vormittag werden ab 9 Uhr etwa 130 Kinder im Alter zwischen 6 und 18 Jahren zu den Wettkämpfen erwartet. Die Erwachsenen treten 13 Uhr zum Löschangriff an, ohne Hakenleitersteigen, sagt Miriam Kütter, aber mit gemütlichem Ausklang nach dem Wettstreit.

Der Gräfenhainer Musiksommer wird am Sonntag 17 Uhr fortgesetzt. Zum Konzert in der Dreifaltigkeitskirche an der Thielemann-Orgel gastiert der Konzertorganist und Kantor Michael Vetter aus Bautzen. Es werden Werke von Sweelinck, Praetorius und Buxtehude, Pachelbel und Muffat sowie Böhm und Johann Sebastian Bach zu hören sein. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Bereits am Freitag, 30 Juni, ab 12 Uhr wird bei der Tagespflege Schönes Leben in Gotha, Margarethenstraße, ein Sommerfest für Bewohner, deren Angehörige und Gäste von außerhalb gefeiert. Es werden Führungen durchs Haus und Wohnungsbesichtigungen angeboten. Gegen 14. Uhr wird ein Dudelsack und ein Akkordeon für Stimmung sorgen. Den Dudelsack werde ein Mediziner spielen, Jürgen Schlöcker.