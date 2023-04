Finsterbergen: Mit dem Reisebus durch Amerika

Finsterbergen. Das Finsterberger Busunternehmen Gessert Reisen feiert am 1. Mai sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Der Betrieb bietet Reisen ins In- und Ausland.

Mit Pferdefuhrwerken fing alles vor 75 Jahren an. Heute stehen auf dem Betriebshof von Gessert Reisen in Finsterbergen moderne Linien- und Reisebusse, denn zum Unternehmen gehört auch ein Reisebüro. Geschäftsführer Andrè Gessert und sein Bruder Jan Gessert erhielten am Freitag Besuch von der Industrie- und Handelskammer Erfurt, die dem Familienunternehmen zum 75-jährigen Jubiläum gratulierte.

Die Firma wurde am 1. Mai 1948 gegründet, erzählt André Gessert. Am Steiger in Finsterbergen betrieb die Familie ein eigenes Sägewerk, den Holz gab es in den umliegenden Wäldern genug. Mit Pferdefuhrwerken wurde das Holz aus dem Wald geholt, um es im Sägewerk zu bearbeiten. Später wurden Traktoren und Lkw angeschafft und das Holz nach Erfurt transportiert.

1952 stand der erste Bus auf dem Hof. Grund dafür war, dass Finsterbergen schon damals ein heilklimatischer Kurort war und viele Kurgäste in den Ort kamen, die vom Bahnhof abgeholt werden mussten. Später übernahm der Familienbetrieb Fahrten des FDGB-Feriendienstes und des DDR-Reisebüros.

In den 1970er-Jahren wurde das Sägewerk enteignet und ging an den DDR-Staat. Das Transportunternehmen blieb weiter in der Hand der Gesserts. Damals gehörten zum Fuhrpark drei Lkw und drei Busse. Anfang der 1990er-Jahre erhielt der Betrieb das Grundstück von der Treuhand zurück. Überlegt wurde, ob man das Sägewerk weiter betreiben will. Da es weitere Sägewerke in der Region gab, entschied man sich letztlich für den Abriss und baute einen neuen Verkehrshof auf.

Silke Kürsten ist seit mehr als 20 Jahren als Reiseverkehrskauffrau bei Gessert Reisen tätig. Foto: Conny Möller

Heute sind beim Unternehmen Gessert Reisen mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt, darunter auch zahlreiche ausländische Angestellte aus Rumänien, Italien, Spanien und Syrien. Lehrlinge werden im Unternehmen nicht ausgebildet. „Das lohnt sich für uns nicht“, sagt André Gessert. Dafür steht das Unternehmen aber mit der Agentur für Arbeit in engem Kontakt, wenn es um Nachwuchs- oder Fachkräftegewinnung geht.

Nach der Wende erfolgte auch der Start mit den Reisen. Gesserts bieten ihren Kunden einen eigenen Reisekatalog an. So werden mit Partnern Busreisen in Nord- und Südamerika angeboten. Zwei Jahre konnten durch Corona keine Busreisen durchgeführt werden, so Gessert. Das Unternehmen ist bis 2029 für den Linienverkehr im Landkreis zuständig. So fahren Gessert-Busse die Gothaer Stadtlinien und im Überlandverkehr.