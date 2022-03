Von Waldeslust und dessen Leid: Buchlesung in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Frank Quilitzsch stellt sein Buch am Freitag, 11. März, in Bad Tabarz vor. Und am Samstag, 12. März, musiziert das Folkduo „An Beal Bocht“ in der Kukuna.

Frank Quilitzsch stellt sein Buch „Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ am Freitag, 11. März, 19. 30 Uhr, in Bad Tabarz vor. Ein Jahr war der langjährige Kulturredakteur unserer Zeitung unterwegs mit Thüringer Förstern und Baumforschern.

„Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ – Diesen Satz hört Forstamtsleiter Bernd Wilhelm oft. Quilitzsch will es genau wissen. Ob in den Kammlagen des Thüringer Waldes, in der Rhön oder im Nationalpark Hainich, ob in der Darre in Fischbach, der Baumschule oder im kleinen Ostthüringer Dorf – überall begegne er engagierten Menschen, die um ihren, um unseren Wald kämpfen. „Entstanden ist ein Werk, das auf gleichermaßen unterhaltende Art und Weise den Lesenden in seinen Bann zieht“, urteilt der Forstfachmann Horst Sproßmann.

Der Autor verzichtet bei der Lesung in Bad Tabarz auf sein Honorar. Der Reinerlös der Veranstaltung werde der Bibliothek in Bad Tabarz gespendet, teilt Kurchef Marcel Wedow mit.

Am Samstag, 12. März, 19 Uhr, ist das Folkduo An Bèal Bocht – Jürgen Dölz (Gesang, Gitarre) und Oliver Bonsack (Fiddle, Mandoline) in der Kukuna zu erleben.

Tickets: www.ticketshop-thueringen.de oder in der Touristinformation Bad Tabarz unter Telefon: 036259/5600