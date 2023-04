Vor 90 Jahren: Mit Gewalt den Arbeitskampf in Gotha erstickt

Gotha. Historikerin Judy Slivi schreibt über die Zerschlagung der Gewerkschaften vor 90 Jahren in Gotha. Zum Jahrestag gibt es auch eine Ausstellung im Tivoli Gotha.

Am 2. Mai 2023 jährt sich zum 90. Mal der Sturm auf die Gewerkschaftshäuser durch die Nationalsozialisten. Mit der Zerschlagung der freien Gewerkschaften fiel eine weitere Säule der demokratiestützenden Institutionen der Weimarer Republik dem Naziterror zum Opfer. Unzählige Gewerkschaftsfunktionäre wurden verhaftet, gefoltert und ermordet. Das Vermögen der Gewerkschaften wurde beschlagnahmt und Arbeiterbibliotheken wurden zerstört. Auch in Gotha wurde das Volkshaus „Zum Mohren“ von SA und SS gestürmt.

Die Gewerkschafter Otto Dienemann, Jakob Krächan, Bernhard Bähre und Wilhelm Kraft wurden verhaftet. Zwei von ihnen waren Abgeordnete der SPD in der Stadtverordnetenversammlung. Alle hatten sich jahrelang für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft eingesetzt und sich gegen die zunehmende Bedrohung von rechts gewehrt. Bähre wurde zwar einige Tage später aus der Haft entlassen, dennoch war er in großer Gefahr. Das Gothaische Tageblatt berichtete unter der Überschrift „Gewerkschaftssekretär Bähre aus der Wohnung geholt und blutig geschlagen“.

Menschenmenge will Gewerkschafter ausliefern

„...Von einem Kriminalbeamten in Schutzhaft genommen, dann zur Wache gebracht und schließlich ins Gerichtsgefängnis eingeliefert. Gestern Abend versammelte sich zwischen 7 und 8 Uhr vor der Wohnung des sozialdemokratischen Gewerkschaftssekretärs Bähre in der Dreikronengasse eine große Menschenmenge, die Drohrufe ausstieß und verlangte, dass Bähre herauskommen solle. Als Bähre nicht erschien, drangen mehrere Personen in die Wohnung ein und zerrten ihn auf die Straße“, stand es im Gothaischen Tageblatt geschrieben.

„Einige Personen schlugen auf Bähre ein und verletzten ihn am Kopf. Bähre wurde bis zur Ecke Cosmarstraße gedrängt, anscheinend in der Absicht, ihn der Polizei auszuliefern. Die Menge war inzwischen durch den Zuzug Neugieriger stark angewachsen, die Erregung nahm immer mehr zu, und die Drohungen wurden immer lauter. Bähre wurde ununterbrochen tätlich angegriffen. An der Ecke Cosmarstraße erschien ein zufällig des Weges kommender Kriminalbeamter, der es als seine Pflicht ansah, Bähre in Schutzhaft zu nehmen, um ihn vor weiteren Ausschreitungen der erregten Menge zu schützen. “ Auf eigenen Wunsch wurde Bähre später in Begleitung seines Sohnes ins Gerichtsgefängnis gebracht.

Schicksale von Verfolgten selten thematisiert

So wurden Gothaer zu Tätern. Bald darauf verließ Bernhard Bähre Gotha und lebte anschließend in seiner Geburtsstadt Hannover. Jakob Krächan ging nach seiner Haftentlassung nach Frankreich.

Er kehrte allerdings 1941 in seinen Heimatstadt Saarbrücken zurück, um gegen jede Warnung in den Widerstand zu gehen. Er wohnte bei seiner Schwiegermutter Maria Straub und wurde von einem Nachbarn denunziert. Im Oktober 1941 wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht und am 23. Januar 1943 ermordet.

Otto Dienemann überlebte die NS-Zeit. Er übernahm nach 1945 die Friedhofsverwaltung. Über Wilhelm Kraft ist bisher nichts Weiteres bekannt. Das Schicksal der Sozialdemokraten und Gewerkschafter wurde nach 1945 in der Geschichtsschreibung oft nicht thematisiert. So war bisher wenig bekannt über die Männer, die am 2. Mai in Gotha verhaftet wurden. Der Zeitungsbericht zeigt aber, dass die Gothaer Öffentlichkeit der damaligen Zeit sehr genau wusste, was unter den Nationalsozialisten geschah.

Die vom DGB und der Hans-Böckler-Stiftung konzipierte Ausstellung „…gerade Dich, Arbeiter, wollen wir – Nationalsozialismus und freie Gewerkschaften im Mai 1933“ erinnert an die Ereignisse des 2. Mai 1933 und ist ab dem 2. Mai im Tivoli zu sehen. Zur Eröffnung um 18 Uhr wird ein Film von „Arbeit und Leben Thüringen“ über die Geschehnisse in Gotha gezeigt, der dann als Teil eines Städte übergreifenden Digitalangebots für Interessierte über Handy und Internet abrufbar ist.

Der Eintritt ist frei. Es laden ein: der DGB Thüringen, der DGB-Kreisverband Gotha, Arbeit und Leben Thüringen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit den Vereinen Bildung Vereint, Kommpottpora , Gothaer Tivoli und dem Verein für Stadtgeschichte.

Judy Slivi ist Soziologin, Historikerin und Autorin aus Gotha.