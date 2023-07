Vor Gothaer Tierheim angebunden: Hugo braucht richtige Hundefreunde

Der Dogo-Argentino-Rüde wurde von seinen Besitzern zurückgelassen. Nun soll er ein zuverlässiges Zuhause bekommen.

Eine gute Vermittlungsnachricht können wir unseren Lesern über die Herdenschutzhündin Biene berichten, die wir vor zwei Wochen vorgestellt hatten: Biene hat Interessenten gefunden. Hund und Mensch lernen sich gerade kennen und kommen schon super miteinander aus. Bald wird sie sicher das Tierheim verlassen.

Heute bekommt der Dogo-Argentino-Rüde Hugo die Chance, seine Menschen zu finden. Der Rüde wurde am Tierheim angebunden gefunden und soll auf diesem Weg Tierfreunde finden, die ihm ein beständiges, sicheres Zuhause geben möchten.

Hugo braucht klare Kommandos und eine ruhige Hand

Er wurde im Mai 2019 geboren und ist schon kastriert. Hugo ist ein sehr temperamentvoller und kräftiger Hund. Er braucht viel körperliche und geistige Auslastung, dann ist er ein ausgeglichener Begleiter. Hugo braucht klare Kommandos und eine ruhige, konsequente Hand. Er ist kein Anfängerhund und passt auch nicht in eine Familie mit kleinen Kindern. Dafür ist er zu stürmisch und zu stark.

Bei der Kommunikation mit Artgenossen entscheidet die Sympathie. Hugo soll aber kein Zweithund werden. Da er sich sehr an seine Menschen bindet, könnte es zu Rangeleien mit dem Artgenossen kommen. Tierheim-Mitarbeiterin Sabrina Jahnke, die Hugo sehr gut einschätzen kann, weiß, dass der Rüde ein toller vierbeiniger Begleiter ist, wenn er die Chance bekommt, mit den richtigen Menschen zu leben.

Am besten wäre für den agilen Hugo, wenn er in ein Haus mit Grundstück umziehen könnte, wo er immer in Bewegung sein kann, wenn er möchte. Interessenten können gern längere Zeit zur „Arche Noah“ kommen, um Hugo richtig kennen zu lernen. Denn die nächsten Menschenfreunde sollen für immer sein.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425