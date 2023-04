Mühlberg. Mitglieder der Kreistags-, Stadtrats- und Gemeinderatsfraktionen der AfD im Ilmkreis und Landkreis Gotha treffen sich zur Klausur in Mühlberg

Mitglieder der Kreistags-, Stadtrats- und Gemeinderatsfraktionen der AfD im Ilm-Kreis und Landkreis Gotha sind am Samstag, 1. April zur Klausur im Ratskeller Mühlberg zusammengekommen. Am Vormittag tauschten sie sich über ihre Arbeit aus. Dabei sei unter anderem über Anträge und die Erfahrungen in den Stadträten und Kreistagen gesprochen worden, berichtet Jens Dietrich, stellvertretender Schatzmeister des Kreisverbands. Zum Mitgliedertreffen am Nachmittag sei über geplante Aktivitäten informiert worden. Der Schwerpunkt habe auf der Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024 gelegen. „Mit den Kommunalwahlen und der Landtagswahl im kommenden Jahr wollen wir unseren Stand als neue Thüringer Volkspartei weiter ausbauen“, erklärte Kreissprecher Marcus Bühl.