Vorbildliche Berufsorientierung: Siegel für drei Schulen im Kreis Gotha

Die Staatliche Regelschule „Nessetalschule“ in Warza gehört zu den ausgezeichneten (Archiv-Foto).

Kreis Gotha. Schulen in Gotha und Warza sind rezertifiziert worden.

16 Thüringer Schulen sind in Erfurt mit dem „Berufswahl-SIEGEL“ ausgezeichnet worden, weil sie Jugendliche vorbildlich bei der beruflichen Orientierung unterstützen. Darunter sind auch drei Schulen aus dem Kreis Gotha: die Regelschule „Nessetalschule“ in Warza, die Regelschule „Conrad Ekhof“ in Gotha und ebenda das Förderzentrum „Lucas Cranach“. Sie haben das Siegel bereits gehabt und sind rezertifiziert worden. Verantwortlich ist dafür die Landesarbeitsgemeinschaft Schulewirtschaft.