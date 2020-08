Ohrdruf. Bei einem Verkehrsunfall in Ohrdruf sind am Dienstag drei Personen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 67 Jahre alte Autofahrerin in Ohrdruf auf der Scherershüttenstraße in Richtung Gartenanlage unterwegs. An der Kreuzung zur B247 bog im gleichen Moment eine vorfahrtsberechtigte 27-Jährige mit ihrem Auto auf die B247 in Richtung Gotha ab.

Es kam zur Kollision beider Autos, wobei beide Fahrerinnen sowie die Beifahrerin im Auto der 27-Jährigen leicht verletzt wurden und anschließend medizinisch versorgt werden mussten.