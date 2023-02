Vorfrühling trotz Minusgraden

Claudia Klinger hat schon einige Frühblüher entdeckt.

Die vergangenen Nächte waren ziemlich frostig, Scheiben von Autos, die draußen parken, zugefroren. Doch die Frühblüher juckt das offenbar nicht. An geschützten Stellen wie nahe eines Hauses haben Schneeglöckchen und Winterlinge bereits in Weiß und Gelb zu blühen angefangen.

Doch auch im Wald lässt sich bereits erahnen, dass zum Beispiel Märzenbecher wie schon im vergangenen Jahr auch 2023 wieder früher als in ihrem namensgebenden Monat ihre weißen Glocken entfalten werden. Auf der Nordseite des Seeberges nahe der Ifflandquelle zum Beispiel ist schon manche weiße Spitze zu erkennen. Da der Frost in den nächsten Tagen weichen und nächste Woche auch wieder die Sonne herauskommen soll, wird das Erwachen der Natur wohl weiter vorangehen – zumindest in den tiefer gelegenen Regionen.

In Oberhof entfernen sich die Plusgrade bis zum 19. Februar hoffentlich nicht zu weit vom Gefrierpunkt, damit der Schnee dort weiter liegen bleibt. Schließlich braucht die Biathlon-Weltmeisterschaft dieses Weiß derzeit mehr als irgendwelche Frühlingsboten.